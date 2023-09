Pixel Watch 2: Googles Smartwatch wird teurer – neuer Leak verrät europäische Preisgestaltung

In acht Tagen wird Google die Pixel Watch 2 vorstellen, über die wir dank eines sehr umfangreichen Leaks gestern viele Informationen erhalten haben – was bisher fehlte, war der Preis. Ein neuer Leak verrät uns nun, dass die zweite Generation der Pixel Watch geringfügig teurer wird als der Vorgänger und Google an dem ohnehin recht hoch angesetzten Verkaufspreis nicht rütteln wird.



Gestern Nachmittag gab es einen großen Pixel Watch 2-Leak, der uns sehr viele Informationen zur kommenden Smartwatch beschert hat. Es zeigt sich, dass man mit dem Versionssprung stark nachlegen wird, denn es gibt eine ganze Reihe neuer Softwaretricks, neue Sensoren, ein leicht verbessertes Äußeres und mehr. Und wie das in der aktuellen Zeit nun einmal so ist, wird man auch an der Preisgestaltung schrauben, glücklicherweise aber wohl nur geringfügig.

Laut eines aktuellen Leaks soll die Smartwatch in Großbritannien ab 349 GBP erhältlich sein, während der Vorgänger bei 339 GBP liegt (jeweils Wifi-Modell). Also eine Erhöhung von zehn Pfund oder in etwa drei Prozent. In den USA soll es ähnlich aussehen und es ist zu vermuten, dass die Smartwatch somit auch in Deutschland nur um zehn Euro, vielleicht maximal 20 Euro, teurer werden wird. Einen großen Preissprung wie bei den Pixel 8-Smartphones – die deutlich teurer werden – gibt es also nicht.

Bisher gibt es weder für die Pixel 8-Smartphones noch für die Pixel Watch 2 zuverlässige deutsche Preise, dafür aber die Annäherungen. Wer sowohl das Smartphone als auch die Smartwatch kaufen möchte (und die Vorbestelleraktion verpasst), muss also in etwa 110 bis 120 Euro mehr einplanen als für die Vorgänger.

» Pixel Watch 2: Umfangreicher Leak zeigt Googles neue Smartwatch mit allen wichtigen Funktionen (Video)

» Pixel Watch: Die Smartwatch sollte schon mit den Pixel 6-Smartphones erscheinen – als ‚Google Watch‘ (Leak)