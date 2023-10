Pixel Watch 2: Google hat die neuen Smartwatch offiziell vorgestellt – jetzt ab 399 Euro vorbestellbar (Galerie)

Google hat die Pixel Watch 2 endlich offiziell vorgestellt! Nur ein Jahr nach dem Einstieg in den Smartwatch-Markt legt man mit der zweiten Generation nach und dreht an so vielen Stellschrauben wie möglich. Die neue Smartwatch bringt deutlich mehr Power, ein optimertes Äußeres, mehr Fitbit-Sensoren sowie eine Reihe neuer Softwaretricks. Wer möchte, kann die Smartwatch bereits jetzt vorbestellen. Hier gibt es alle Infos.



Die erste Generation der Pixel Watch wurde über mehrere Jahre heiß erwartet, war schlussendlich aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht der ganz große Wurf. Das soll sich mit der zweiten Generation ändern und wie sich jetzt zeigt, legen Googles Ingenieure tatsächlich auf allen Ebenen Hand an, um ein deutlich verbessertes Wearable zu präsentieren. Die zweite Pixel Watch-Generation wird sich zwar nicht grundlegend verändern, aber auf den Stärken des Vorgängers aufbauen und diese erweitern Man bringt einen deutlich verbesserten SoC, bessert bei den Fitbit-Sensoren nach, bringt neue smarte Funktionen, zusätzliche Armbänder und mehr. Ihr findet alle Infos in diesem Artikel.

Viele neue Watch Faces

Nicht nur mit neuen Farben und Armbändern will man sich in puncto Design vom Vorgänger absetzen, sondern auch mit neuen Watch Faces. Wir haben euch bereits eine Galerie mit allen neuen Watch Faces gezeigt, die viel Abwechslung auf das Display bringen. Ihr findet sie auf dieser Seite.

Neue Fitbit-Funktionen

Fitbit wird auf der Pixel Watch 2 eine wichtige Rolle spielen und eine Reihe von neuen Features in Anlehnung an die Fitnesstracker-Schwester mitbringen. Allen voran die neue Sensor-Anordnung und der damit verbundene Ausbau der verbauten Sensoren, macht es möglich. Neu mit dabei ist ein virtueller Stress-Sensor, der sich aus einem neuen Sensor für Mikro-Schweiß in Kombination mit der Herzfrequenz zusammensetzt und sowohl positiven als auch negativen Stress erkennen können soll. Wir werden das noch einmal ausführlich beleuchten, alle bisherigen Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Pixel Watch 2-Käufer erhalten sechs Monate Fitbit Premium gratis.

Pixel Watch 2-Spezifikationen

Produktbezeichnung: Pixel Watch 2

Soc: Qualcomm Snapdragon W5 Quadcore mit 1,7 Gigahertz + Adreno GPU mit 1 GHz

Display: 1,24 Zoll OLED-Display von Samsung (384×384 Pixel)

Akku: 306 mAh, 24 Stunden mit AoD und 48 Stunden ohne AoD

Hauptspeicher: 16 Gigabyte, nicht erweiterbar

Sensoren: Wie Vorgänger + Hauttemperatursensor, Stresslevel-Sensor

Abmessungen: 41mm Durchmesser, 12,3mm stark

Gewicht: 26 Gramm

Rahmen: Alu statt Edelstahl

Weiteres: Größere Krone, neue Sensor-Anordnung nach Fitbit-Prinzip

Das Design bleibt weitgehend unverändert

Es war nicht zu erwarten, dass Google schon bei der zweiten Generation das Design verändert. Tatsächlich hat man dazu auch gar nicht so viele Möglichkeiten, denn das Display bleibt rund, die Krone an Ort und Stelle und die Gesamtform lässt sich wegen des selbstgeschaffenen Armband-Standards ebenfalls nicht ohne großen Nutzerprotest ändern. Daher wird man äußerlich nur Kleinigkeiten ändern: Die Krone wird etwas größer sein und vor allem auf der Rückseite mit den zahlreichen Sensoren wird sich einiges tun – aber dazu später mehr.

Neue Armbänder kommen

Schon seit einigen Wochen wissen wir, dass Google parallel zur Pixel Watch 2 mindestens vier neue Armbänder auf den Markt bringen wird. Bekannt sind bisher ein neues Active-Band in Coral (siehe erstes Bild im Artikel) und einmal eine Sportvariante mit Perforation für eine verbesserte Atmungsaktivität (siehe obiges Bild). Weiterhin wollen wir nicht die Metall-Armbänder vergessen, die bereits im vergangenen Jahr angekündigt wurden und bisher nur zur Hälfte auf dem Markt sind. Die kürzlich gestarteten Glieder-Armbänder sollen mit der zweiten Generation Unterstützung von den Mesh-Armbändern bekommen.

Weitere Bilder und Informationen zu den Armbändern findet ihr in diesem Artikel und erste echte Fotos in diesem Artikel. Erst vor wenigen Tagen sind die neuen Pixel Watch-Metallbänder geleakt worden.

Bilder der Pixel Watch 2-Farben









Die Stärken der Pixel Watch 2









Googles Marketing-Informationen

Googles Pixel Watch 2-Beschreibung (automatisch übersetzt):

Neuer Herzfrequenzsensor: Die Pixel Watch 2 wird mit dem Multipfad-Herzfrequenzsensor von Fitbit ausgestattet sein, der selbst bei intensiver körperlicher Betätigung eine genauere und robustere Herzfrequenzmessung ermöglichen soll.

Die Pixel Watch 2 wird mit dem Multipfad-Herzfrequenzsensor von Fitbit ausgestattet sein, der selbst bei intensiver körperlicher Betätigung eine genauere und robustere Herzfrequenzmessung ermöglichen soll. Gesundheitsfunktionen: Die Pixel Watch 2 nutzt außerdem das Stressmanagementsystem von Fitbit, das mithilfe der Körperreaktionsverfolgung Stress im Körper des Benutzers erkennt. In solchen Situationen wird der Benutzer aufgefordert, seine aktuelle Stimmung zu protokollieren und Vorschläge für eine Intervention wie eine geführte Atemübung oder einen Spaziergang gemacht.

Die Pixel Watch 2 nutzt außerdem das Stressmanagementsystem von Fitbit, das mithilfe der Körperreaktionsverfolgung Stress im Körper des Benutzers erkennt. In solchen Situationen wird der Benutzer aufgefordert, seine aktuelle Stimmung zu protokollieren und Vorschläge für eine Intervention wie eine geführte Atemübung oder einen Spaziergang gemacht. Google wird körperreaktions-Tracking-Eingaben von cEDA (kontinuierliche elektrodermale Aktivität – mikroskopisch kleine Schweißperlen), Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz und Hauttemperatur verwenden, um die Erkennung von Stress zu unterstützen.

(kontinuierliche elektrodermale Aktivität – mikroskopisch kleine Schweißperlen), Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz und Hauttemperatur verwenden, um die Erkennung von Stress zu unterstützen. Fitnessfunktionen: Die Pixel Watch 2 kann sieben gängige Trainingsarten erkennen, darunter Laufen und Radfahren im Freien. Für diese Trainings werden außerdem automatisch Trainingsstart- und -stopp-Erinnerungen gesendet. Eine weitere Fitnessfunktion ist das Pace-Training, das Ihr Tempo unter Kontrolle hält.

Die Pixel Watch 2 kann sieben gängige Trainingsarten erkennen, darunter Laufen und Radfahren im Freien. Für diese Trainings werden außerdem automatisch Trainingsstart- und -stopp-Erinnerungen gesendet. Eine weitere Fitnessfunktion ist das Pace-Training, das Ihr Tempo unter Kontrolle hält. Sicherheitsfunktionen: Google hat die Sicherheitsfunktionen der Pixel Watch 2 verbessert. „Sicherheitscheck“, der es Nutzern ermöglicht, einen Timer für bestimmte Situationen zu planen. Sobald der Timer abgelaufen ist, fordert die Uhr den Benutzer auf, zu bestätigen, ob alles in Ordnung ist oder ob er seinen Standort teilen oder den Notdienst kontaktieren möchte. Falls keine Reaktion erfolgt, wird die „Notfallfreigabe“ ausgelöst, die den Standort und die Situation in Echtzeit mit Notfallkontakten teilt.

Google hat die Sicherheitsfunktionen der Pixel Watch 2 verbessert. „Sicherheitscheck“, der es Nutzern ermöglicht, einen Timer für bestimmte Situationen zu planen. Sobald der Timer abgelaufen ist, fordert die Uhr den Benutzer auf, zu bestätigen, ob alles in Ordnung ist oder ob er seinen Standort teilen oder den Notdienst kontaktieren möchte. Falls keine Reaktion erfolgt, wird die „Notfallfreigabe“ ausgelöst, die den Standort und die Situation in Echtzeit mit Notfallkontakten teilt. Die Notfallfreigabe kann auch separat mit Kontakten verwendet werden, damit diese Ihren Standort in Echtzeit kennen. Diese Funktion kann auch die Weitergabe „medizinischer Informationen“ an Rettungsdienste ermöglichen.

kann auch separat mit Kontakten verwendet werden, damit diese Ihren Standort in Echtzeit kennen. Diese Funktion kann auch die Weitergabe „medizinischer Informationen“ an Rettungsdienste ermöglichen. Akkulaufzeit: Die Pixel Watch 2 soll 24 Stunden Akkulaufzeit bei Always-on-Display bieten. Außerdem soll der Akku in nur 75 Minuten für einen ganzen Tag aufgeladen sein. Die Akkulaufzeit bleibt im Vergleich zur Pixel Watch gleich.









Verkaufsstart und Verkaufspreis

Auch bei der Pixel Watch wird man die Preise anziehen müssen, obwohl die Smartwatch schon im vergangenen Jahr viele Nutzer als überteuert empfunden haben. Während man in den USA und Großbritannien jeweils 10 Dollar bzw. Pfund drauflegt, genehmigt man sich bei den Europpreisen gleich 20 Euro mehr. Hier die Verkaufspreise der Smartwatch im Vergleich zur ersten GEneration.

Pixel Watch 2 Wifi: 399 Euro (379 Euro)

399 Euro (379 Euro) Pixel Watch 2 LTE: 449 Euro (429 Euro)

[Google-Blog Deutschland]