Pixel Watch 2: Umfangreicher Leak zeigt die Stärken der Smartwatch – Help by Google. Health by Fitbit. (Galerie)

Wir befinden uns auf der Zielgeraden zum morgigen ‚Made by Google‘-Event und es geht an die letzten Leaks – diesmal rund um die Pixel Watch 2. Wir kennen längst alle Details zur Smartwatch und auch sehr viele Informationen zu den kommenden Software-Features, aber es gibt noch mehr. Jetzt sind die offiziellen Marketingbilder aus dem Google Store durchgesickert, die die Stärken der Smartwatch zusammenfassen.



Am Wochenende haben wir noch einmal alle Informationen zur Pixel Watch 2 zusammengefasst und jetzt gibt es noch einmal einen Schwung an Marketingmaterial aus dem Google Store, das die Stärken der kommenden Smartwatch unterstreicht. Viel Neues gib es nicht zu erfahren, aber dafür haben wir jetzt offizielle Informationen zur neuen Sensoren-Anordnung, zum leicht überarbeiteten Design der Smartwatch, der neuen Verwendung von Alu und auch der etwas größeren Krone.

Es zeigt sich, dass man nicht nur funktionell smart sein möchte, sondern auch die Gesundheitsfunktionen unterstreicht, die auf Fitbit-Basis gesammelt und ausgewertet werden. Aber auch die Sicherheit steht im Fokus, genauso wie die produktive Nutzung mit dem Google Assistant und weiteren Google-Apps. Zu guter Letzt zeigt man auch die Armbänder, die man in einer größeren Auswahl mit mehr Farben und zusätzlichen Materialien anbieten wird.

Vor allem die Tagline unter der Pixel Watch 2 ist meiner Meinung nach sehr aussagekräftig und geht genau in die richtige Richtung: Help by Google. Health by Fitbit. Made for you. Ein einfacher Marketingspruch, aber das ist genau das, was die Nutzer sich von einer Pixel Watch erwarten, die aus den Häusern Google und Fitbit stammt. Jetzt werfen wir einen Blick auf die geleakten Marketingmaterialien.

















[Kamila @ Twitter]