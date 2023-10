Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Infos zum Fingerabdruckscanner + Googles neue Smartphones im ersten Unboxing (Videos)

Google wird morgen die Pixel 8-Smartphones vorstellen und mittlerweile sind wir in der Leak-Phase angekommen, die man fast schon als kurios bezeichnen kann – denn wir sehen die finalen Geräte, die offiziell eigentlich noch gar nicht verfügbar sind. Reviewer haben gleich zwei Unboxing-Videos veröffentlicht, die uns nicht nur den Lieferumfang zeigen, sondern auch etwas unschönes über den Fingerabdruckscanner verraten.



Wir haben euch bereits am Wochenende eine Art Pixel 8-Unboxing gezeigt, das sich nur schwer einstufen ließ. Jetzt wurden zwei weitere Unboxing-Videos geleakt, die schon deutlich klarer sind. Dem bekannten YouTube-Kanal PBKreviews ist es gelungen, bereits jetzt zwei Pixel 8-Smartphones zu ergattern und diese vor laufender Kamera auszupacken. Dabei dürfte es sich wohl um offizielle Testgeräte von Google handeln, die eigentlich noch nicht gezeigt werden dürften.

Ihr findet die beiden Review-Videos am Ende des Artikels, denn sie erhalten weder Überraschungen, noch neue Informationen – zumindest nicht visuell. Denn das Smartphone wird wie mittlerweile üblich ohne Ladegerät ausgeliefert und enthält lediglich ein USB-Kabel, einen USB-Adapter sowie mutmaßlich ein SIM-Tool zum Öffnen der Lade. Interessant ist allerdings, was in den Kommentaren zu diesen Videos mitgeteilt wird. Denn man spricht über den Fingerabdruckscanner.

Wieder ein optischer Fingerabdruckscanner

Bei diesem soll es sich wohl erneut um den Sensor aus den Pixel 7-Smartphones handeln, also um eine optische Variante. In der Vergangenheit waren die Pixel-Smartphones nicht gerade für ihre absolute Zuverlässigkeit beim Fingerabdruckscanner bekannt und eigentlich hatten wir erwartet, dass Google auch in puncto Hardware nachlegt. Das hat man laut Angaben aus diesen Videos nicht getan und wird hoffentlich softwareseitig eine Verbesserung vorweisen können.









In diesen Stunden tauchen immer mehr Unboxings und Fotos von echten Geräten auf den diversen Social Media-Plattformen auf. Wenn aus diesen keine wichtigen neuen Informationen hervorgehen, ersparen wir uns die Berichte darüber. Denn schon morgen Nachmittag werden die Smartphones offiziell vorgestellt.

