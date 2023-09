Pixel 8 Pro: Das erste Unboxing? Neue Fotos zeigen das folierte Smartphone und den Lieferumfang (Galerie)

Die Präsentation der Pixel 8-Smartphones rückt immer näher und mittlerweile steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Geräte bereits die Lager verlassen und bei ersten Testern oder Vertriebspartnern angekommen sind. Somit werden auch die ersten Unboxing-Videos nicht mehr lange auf sich warten lassen, auf die traditionell nicht verzichtet werden kann. Jetzt gibt es eine Reihe von Fotos, die eine Art von Unboxing und den Lieferumfang zeigen.



Wir haben euch heute noch einmal alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones zusammengefasst und es gibt eigentlich nichts mehr, das noch offen wäre – außer natürlich die Reviews und ersten Bilder der Geräte im Umlauf. Es ist zu erwarten, dass wir diese Bilder noch vor der Präsentation am Mittwoch sehen werden und schon jetzt wurden eine Reihe von Fotos des Pixel 8 Pro ohne weiteren Kommentar bei Facebook veröffentlicht.

Es ist völlig unklar, in welcher Umgebung und zu welchem Zweck diese Fotos entstanden sind bzw. das Smartphone ausgepackt wurde. Wir sehen den Originalkarton, den Lieferumfang und das Smartphone mit einer blauen Schutzfolie sowie einigen Hinweisklebern. Eine solche Schutzfolie wird es ziemlich sicher im Endprodukt nicht geben – aber warum ist sie dann hier vorhanden? Möglicherweise sind es ältere Fotos vom Testlauf des Verpackungstests? Wir wissen es nicht, daher lasse ich euch mit den folgenden Fotos und dem ersten Unboxing (wenn man das so nennen will) allein.









