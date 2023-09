Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Das sind die neuen Smartphones – alle Infos, Specs, magische Features und Preise (Galerie)

Die Pixel 8-Smartphones stehen vor der Tür, denn Google lädt für Mittwoch zum großen Hardware-Event, das sich hauptsächlich um das Pixel 8 und Pixel 8 Pro drehen wird. Wenig überraschend kennen wir mittlerweile so gut wie alle Details zu den Geräten, sodass wir euch ein nahezu komplettes Bild liefern können. Hier findet ihr alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones im schnellen Überblick.



Wer sich für die Pixel 8-Smartphones interessiert, hat die letzten Tage im Paradies verbracht, denn schon seit dem Wochenende gab es unzählige Leaks und Informationen zu den kommenden Geräten. Natürlich haben wir euch zeitnah über alles Neue informiert und jetzt wollen wir uns noch einmal einen schnellen Überblick verschaffen. Die wichtigsten Infos finden sich in diesem Artikel, genauere Details sind verlinkt.

Sieben Jahre Android-Updates?

Beginnen wir mit der vielleicht nachhaltigsten Verbesserung, die noch eine Rolle spielen wird, wenn die Pixel 8-Smartphones längst wieder vergessen sind: Google wird die Smartphones ab dieser Generation höchstwahrscheinlich sieben Jahre mit Android-Updates versorgen. Das würde bedeuten, dass die beiden Smartphones, die Google am Mittwoch vorstellen wird, bis in das Jahr 2030 hinein mit Updates versorgt werden. So lange muss die Hardware und die Zufriedenheit der Nutzer erst einmal durchhalten…

Schauen wir uns nun die Details der Geräte selbst an, bei denen Google wirklich umfangreich auf allen Ebenen nachlegt. Die Hardware wurde aktualisiert, die Kameraleiste optimiert, es gibt viele neue Softwaretricks und man festigt den seit der sechsten Generation erworbenen Ruf der Flaggschiff-Smartphones. Für mehr Infos zu den einzelnen Bereichen klickt auf die Links oder schaut in unser Pixel 8-Archiv mit allen Informationen.









Die beiden Smartphones werden wie üblich im Duo als Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf den Markt kommen. In diesem Jahr werden sie sich wieder etwas mehr voneinander unterscheiden als es bei der sechsten und siebten Pixel-Generation der Fall war. Abseits von der Größe werden sie aber dennoch äußerlich wieder sehr ähnlich sein und sich daher hauptsächlich durch die verbauten Elemente im Kamerabuckel unterscheiden. Das Pixel 8 Pro bringt mit der Zoom-Kamera und dem Thermometer gleich zwei zusätzliche Komponenten.

Pixel 8-Spezifikationen

Codename: Shiba

Display: 6,17 Zoll AMOLED; 1080 x 2400 @ 120 Hertz (Alle Infos zum Display)

(Alle Infos zum Display) Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX386 mit 12 Megapixel

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 4600 mAh, 24 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Peony Rose, Grey, Obsidian Black

Weiteres: Ultraschall-Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 799 Euro

Pixel 8 Pro-Spezifikationen

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll AMOLED; 1344 x 3120 @ 120 Hertz (Alle Infos zum Display)

(Alle Infos zum Display) Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX787 mit 64 Megapixel

Zoom-Kamera: Samsung GM5 mit 48 Megapixel und 5X-Zoom

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 5100 mAh, 27 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Sky Blue, Porcelain, Black Obsidian

Weiteres: UWB, Integriertes Fieberthermometer, Ultraschall-Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 1099 Euro









Pixel 8-Farben

Das Pixel 8 wird in den Farben Peony Rose, Grey sowie Obsidian Black verfügbar sein.

Das Pixel 8 Pro wird in den Farben Sky Blue, Porcelain sowie Obsidian Black verfügbar sein.

» Viele weitere Lifestyle-Bilder der Pixel 8-Smartphones









Pixel 8-Komponenten im Detail









Kameratricks und Künstliche Intelligenz

Google spendiert den Smartphones gemeinsam mit dem Team von Google Fotos einige beeindruckende neue Kameratricks, die sich im Alltag noch beweisen müssen. Man bietet eine sehr umfangreiche Bildbearbeitung mit dem magischen Editor, der das Entfernen von Elementen, Verschieben von Elementen sowie die farbliche Anpassung einzelner Elemente ermöglicht. Mit einer starken Gesichterfunktion ist es möglich, diese per KI auszutauschen oder generativ anzupassen, damit alle Personen freundlich in die Kamera blicken.

Dazu kommt eine verbesserte Nachtsicht, eine optimierte Astrofotografie, ein Pro-Modus mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten von den ISO-Werten bis zur Belichtungszeit und mehr. Eine wichtige Rolle könnte auch der Audio Magic Eraser spielen, mit dem sich Geräusche entfernen lassen sollen.

» Alle Details zu den Kameratricks und KI-Funktionen

Stärken der Smartphones

Die Leaks haben auch eine Reihe von Marketingbildern hervorgebracht, auf denen sich einige Stärken finden, die man bei Googles Pixel-Team gerne betonen würde. Man spricht von einem „Super Actua display“, einem sehr klaren – kristallklaren – Display, selbst bei Sonnenlicht sowie einer kratzfesten Oberfläche. Viele Details und weitere Marketingbilder findet ihr im verlinkten Artikel.

» Die wichtigsten Pixel 8-Stärken im Überblick









Verkaufspreis und Vorbesteller-Aktion

Nach einer Preisstabilität im vergangenen Jahr muss Google den Verkaufspreis der Pixel 8-Smartphones in diesem Jahr recht deutlich anheben. Mehrere Leaks haben uns schon in den vergangenen Wochen die Richtung vorgegeben und in dieser Woche gab es eine weitere Bestätigung, sodass die folgenden Preise sehr wahrscheinlich der Realität entsprechen. In Klammern dahinter findet ihr den Verkaufspreis des jeweiligen Pixel 7-Vorgängers.

Pixel 8 128 GB: 799 Euro (649 Euro)

799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 859 Euro (749 Euro)

859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1099 Euro (899 Euro)

1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1159 Euro (999 Euro)

1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1299 Euro (-)

Solltet ihr Interesse am Pixel 8 haben, dann dürft ihr euch wieder auf zwei Vorbestelleraktionen freuen. Zum Pixel 8 gibt es wieder die Pixel Buds Pro gratis und zum Pixel 8 Pro eine Pixel Watch 2 gratis – beides mutmaßlich nur für zehn bis 14 Tage. Die Vorstellung der Smartphones wird am 4. Oktober stattfinden und nach allem was zuletzt bekannt geworden ist, dürfte der Verkaufsstart schon am 12. Oktober erfolgen.

» Alle Infos zum Verkaufsstart

» Pixel-Smartphones im Vergleich