Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Neuer Leak zeigt die Smartphones auf Lifestyle-Bildern – der bisher beste Blick (Galerie)

In genau einer Woche wird Google die Pixel 8-Smartphones vorstellen, die am Montag sehr umfangreich geleakt worden sind und kaum noch Fragezeichen lassen. Doch der Vorrat an Informationen ist offenbar noch nicht erschöpft, denn jetzt gibt es einen neuen Schwung an Fotos, die man als „Lifestyle-Bilder“ bezeichnen könnte und die diversen Pixel 8-Varianten im Einsatz zeigen. Es ist der bisher beste Blick auf den Smartphone-Alltag.



Montag war DER Pixel-Montag, denn es gab unzählige Leaks zu den Pixel 8-Smartphones und auch zur Pixel Watch 2, die uns praktisch alle wichtigen Informationen zu den kommenden Geräten verraten haben. Dazu gehörten neben den technischen Daten natürlich auch eine Reihe von Fotos der Smartphones, die wir aber ohnehin zuvor schon zur Genüge auf Renderbildern und zum Teil auch Fotos gesehen hatten.

Jetzt sind auch noch die sogenannten Lifestyle-Bilder geleakt worden, die gerne als Füllmaterial im Marketing verwendet werden und die Geräte im täglichen Einsatz zeigen. Diese Bilder verraten keine Details, geben aber einen guten Eindruck von der Größe der Geräte, von den verfügbaren Farben und der allgemeinen Nutzung. Daher braucht es keine weiteren Worte, sondern ihr findet hier alle neuen Pixel 8-Informationen sowie im Folgenden die geleakten Fotos.

















