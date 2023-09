Pixel 8: Der erste Vergleich mit dem Pixel 7 und Pixel 7a – neuer Leak zeigt Googles Marketing-Infografik

Die Leaks rund um die Pixel 8-Smartphones prasseln seit Tagen nur so über uns herein und lassen eigentlich keine Fragen mehr offen. Mittlerweile sind wir soweit, dass das offizielle Marketingmaterial aus dem Google Store geleakt wurde und so haben wir jetzt einen ersten offiziellen Vergleich zwischen den Pixel 8-Smartphones und ihren Vorgängern. Wenig überraschend schneiden die neuen Geräte deutlich besser ab.



Wenn ein neues Smartphone auf den Markt kommt, stellt sich für viele Beobachter mit aktuellem Smartphone-Wunsch immer die Frage, wie man darauf reagieren sollte. Das neue Bling-bling-Gerät kaufen oder vielleicht doch zum Vorgänger greifen, der dann in den allermeisten Fällen deutlich günstiger angeboten wird? Kein Wunder, dass sich Vergleichstests immer sehr großer Beliebtheit erfreuen und nicht nur dafür gedacht sind, die Neuerungen hervorzuheben. Auch Google zeigt seit Jahren solche Vergleiche.

Jetzt ist eine offizielle Marketing-Grafik in Umlauf geraten, die die Spezifikationen der Smartphones Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7 und Pixel 7a miteinander vergleicht. Verglichen werden die harten Fakten der Leistungsdaten, des Displays, der Kamera, der KI-Funktionen und einiges mehr. Wenig überraschend schneiden die neuen Smartphones am Besten ab. Leider lässt diese Grafik den Schluss zu, dass die neuen KI-Funktionen so schnell nicht auf den alten Pixel-Smartphones ankommen werden, obwohl es dafür technisch überhaupt keine Gründe gibt.

Ihr dürft bei diesen Vergleichen auch nicht vergessen, dass es sich dabei um geschönte Marketing-Grafiken handelt und man natürlich nur die Punkte vergleicht, bei denen es den größten Sprung nach vorn gegeben hat. Ich gehe davon aus, dass man die starken neuen KI-Funktionen der Kamera schon zu Beginn des nächsten Jahres auch für die älteren Pixel-Smartphones freischalten wird. Und dann sähe die Grafik schon wieder ganz anders aus.









Alles was über die Pixel 8-Smartphones bekannt ist, haben wir euch erst heute früh in einem umfangreichen Spezifikationen-Leak gezeigt. Wollt ihr noch einen Blick auf die Smartphones werfen, haben wir euch außerdem kürzlich alle Renderbilder in den drei jeweils verfügbaren Farben gezeigt.

» Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Alle Spezifikationen in der Übersicht – neuer Leak bestätigt alle Details (Übersicht)

» Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Neuer Leak zeigt alle offiziellen Farben und Renderbilder der Smartphones (Galerie)

Letzte Aktualisierung am 11.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Evan Blass @ Twitter]