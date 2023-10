Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Das sind die neuen Schutzhüllen – Leak zeigt alle Farben und eine Überraschung (Galerie)

Google wird am Mittwoch nicht nur die Pixel 8-Smartphones vorstellen, sondern passend dazu auch eine Reihe von Pixel 8 Schutzhüllen präsentieren, die wohl parallel zu den Geräten auf den Markt kommen. Jetzt zeigt uns ein Leak die Schutzhüllen in allen verfügbaren Farben, eine Reihe von Details zur Qualität der Schutzhüllen sowie eine überraschende Farbe, die bisher keiner auf dem Zettel hatte.



Smartphone-Schutzhüllen sind für viele Menschen kaum wegzudenken, denn sie schützen die nach wie vor empfindlichen Geräte und können je nach Design ein zusätzliches optisches Statement setzen. Google ist bei den offiziellen Pixel-Schutzhüllen eher zurückhaltend und setzt auf eine durchgängige Farbe ohne jegliche Muster oder Motive (außer dem Google-G). Nachdem man bei der sechsten Pixel-Generation mit den Schutzhüllen sehr glücklos war, gab es bei der siebten Generation keine Probleme und es ist zu erwarten, dass das bei der achten Generation so bleibt.

Eine geleakte Infoseite aus dem Google Store verrät uns nun alle Details zu den kommenden Schutzhüllen, die auch in diesem Jahr wieder auf die typische Pixel-Optik setzen und sich um die ikonische Kameraleiste herumlegen. In der Beschreibung ist von einer schmutzabweisenden Hülle aus Silikon die Rede, das mit Mikrofasern verstärkt wird. Nach eigenen Angaben hat man das Smartphone in dieser Schutzhülle hunderte Stunden „sturzgetestet“ und will den bewährten Schutz für jegliche Oops-Momente bieten.

Die Schutzhüllen bestehen zu 42 Prozent aus recyceltem Material und tun somit der Umwelt gut. Weiter heißt es, dass das softe Silikon sich perfekt an die Hand anschmiegt und sowohl für Stabilität als auch Haltekomfort sorgt. Genug der Marketing-Texte, denn ihr kennt die Hüllen vielleicht schon von den Vorgängern. Hoffen wir, dass sie auch qualitativ auf gleicher Höhe oder eine Ebene höher angesiedelt sind. Hier die geleakten Bilder.









Pixel 8-Schutzhüllen Marketing

Pixel 8-Schutzhüllen

Die Pixel 8-Schutzhüllen werden in den Farben Rose, Mint, Charcoal sowie Hazel verfügbar sein.

Pixel 8 Pro-Schutzhüllen

Die Pixel 8 Pro-Schutzhüllen werden in den Farben Bay Blue, Charcoal, Mint und Porcelain verfügbar sein.









Pixel 8-Schutzhüllen in Coral

Zusätzlich zu den vier Standardfarben für die Pixel 8-Smartphones ist noch eine weitere Farbe geleakt worden, über deren Verfügbarkeit bisher nichts bekannt ist. Es handelt sich um Schutzhüllen für beide Smartphones in der Farbe Coral. Diese recht auffällige Farbe hat man schon bei mehreren Produkten zum Einsatz gebracht und sorgt mit einem Mix aus knalliger Auffälligkeit und Eleganz immer wieder für einen Hingucker.

Coral wird nicht zum offiziellen Start-Portfolio gehören und wird daher wohl nur exklusiv oder für einen kurzen Zeitraum angeboten. Denkbar wäre, dass es diese Schutzhülle nur in den ersten Tagen für Vorbesteller gibt, vielleicht aber auch nur exklusiv im Google Store. Vielleicht auch nur zum Black Friday oder im Rahmen anderer Aktionen. Sobald es dazu Details gibt, werden wir euch hier im Blog informieren.

