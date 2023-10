Pixel Watch 2: Google bringt neue Fitbit-Funktionen auf die Smartwatch – Leak zeigt ‚Body response‘-Oberfläche

Google wird am Mittwoch die Pixel Watch 2 vorstellen und damit nur wenige Tage nach der Fitnesstracker-Schwester Fitbit nachlegen, die in der vergangenen Woche ein neues Gerät präsentierte. Jetzt zeigt sich, dass die zweite Pixel Watch-Generation noch stärker auf Fitbit setzt und sowohl die Sensoren als auch Oberflächen vom benachbarten Team verwendet.



Vor wenigen Tagen wurde der neue Fitbit Charge 6 Fitnesstracker vorgestellt, der eine Reihe von Google-Funktionen von der Pixel Watch im Gepäck hat. Umgekehrt nutzt die Pixel Watch schon ab der ersten Generation eine Reihe von Fitbit-Funktionen und wird dies mit der zweiten Generation ausbauen. Wir haben euch bereits die ganz neue Sensor-Anordnung gezeigt, die unter anderem einen „Stress-Sensor“ (aus der Kombination unterschiedlicher Sensoren) mitbringt.

Jetzt zeigt sich durch obiges geleaktes Pixel Watch-Foto (links), das man eine Stresslevel-Statistik anbieten wird, so wie man sie schon aus den Fitbit-Apps (rechts) kennt. Zu sehen sind aufgezeichnete Entspannungen und Anspannungen, die mit Emojis auf einer Tageslinie markiert werden. Ich würde sagen, dass es auf der Pixel Watch benutzerfreundlicher umgesetzt ist, während es bei Fitbit eher professioneller wirkt – was so ein paar Emojis alles ausmachen können 🙂

Google dürfte das mit den kommenden Generationen und Updates weiter ausbauen, sodass die Pixel Watch vollständig auf den gleichen Stand wie die Fitbit-Fitnesstracker kommen wird.

[9to5Google]