Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt schon heute – endlich mit Android 14?

Heute Abend ist es schon wieder soweit: Pünktlich zur ersten vollen Woche des Monats wird Google das gewohnte Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlichen. In diesem Monat aber nicht nur mit dem gewohnten Sicherheitsupdate, sondern es wird auch ein größeres Update für die Pixel-Smartphones erwartet, zu dem mutmaßlich auch der lange erwartete Release von Android 14 gehört. Nach langen Verschiebungen soll es in dieser Woche endlich soweit sein.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das Oktober-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones im Gepäck haben. Dieses besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen und wird in diesem Monat sicherlich auch von einem größeren Pixel-Update begleitet, nachdem es im vergangenen Monat ausgefallen ist und erst mit mehr als einer Woche Verzögerung ausgerollt wurde. Ein Pixel Feature Drop ist nicht zu erwarten, dafür aber der Release des neuen Betriebssystems.

Natürlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir kommenden Mittwoch die erste Ausgabe dieses Monats erwarten. Und damit auch Nutzer außerhalb der Pixel-Welt nicht zu sehr enttäuscht sind, gab es erst vor wenigen Wochen das Android Feature Drop, das eigentlich sehr zeitnah zum großen Pixel-Update hätte veröffentlicht werden sollen. Doch weil sich dieses verzögerte, liegt es nun zeitlich weiter auseinander.

Kommt Android 14?

Android 14 hat das langfristig geplante Beta-Programm bereits durchlaufen und ist mittlerweile zum Stillstand gekommen. Nachdem man mit der Beta 5 sowie den zwei drei darauf veröffentlichten Bugfixes-Releases bereits über den Zeitplan hinausgeschossen ist, sollte es in dieser Woche endlich soweit sein. Planmäßig müsste Google das neue Betriebssystem heute (Montag) veröffentlichen, Leaks sprachen aber schon Anfang September davon, dass es wohl nicht vor dem 4. Oktober – also am Mittwoch, dem Tag des Pixel-Events, erscheinen wird. Auf zwei Tage mehr oder weniger kommt es jetzt aber auch schon nicht mehr an.









Wann kommt das Update?

Stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das direkt im Anschluss im Laufe der folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt werden sollte. In diesem Monat müssen Pixel-Nutzer nicht ganz so lange warten, denn diesmal ist der erste Montag des Monats schon am 2. Oktober. Es ist nicht zu erwarten, dass ein eventuell auf Mittwoch verzögertes Android 14 dafür sorgt, dass auch das Sicherheitsupdate später kommt.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Sicherheitsupdate wird für viele Pixel-Smartphones der vierten bis siebten Generation ausgerollt – Pixel 4a 5G bis Pixel 7a sowie natürlich das Pixel Fold und das Pixel Tablet. Für das Pixel 4a wird es in diesem Monat zumindest kein planmäßiges Update mehr geben. Wir erwarten noch das übliche „Best of“-Update, aber das Oktober-Update, Android 14 und das Pixel-Update wird es nicht mehr erhalten.

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

