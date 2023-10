Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Die starken KI-Funktionen zeigen sich in geleakter ‚Switch to Pixel‘-Kampagne (Video)

In drei Tagen wird Google die Pixel 8-Smartphones vorstellen, in die man natürlich auch bei dieser Generation wieder große Hoffnungen setzt – vermutlich zurecht. Es sind bereits alle wichtigen Marketingbilder und auch schon kurze Werbevideos geleakt und jetzt gibt es ein neues Video. Ein in naher Zukunft mutmaßlich sehr häufig gezeigter Switch to Pixel-Spot zeigt die Stärken der achten Generation.



Bei allen nun durchsickernden Informationen rund um die Pixel 8-Smartphones kann man schon von Last Minute-Leaks sprechen, denn wir haben längst alle Details zu Pixel 8 und Pixel 8 Pro zusammengetragen. Doch Google wird die Pixel 8-Smartphones nicht nur als eigenständiges Produkt vermarkten, sondern im Rahmen der bereits bekannten „Switch to Pixel“-Kampagne auch als neues Flaggschiff-Gerät.

Obiger Werbespot dürfte schon bald sehr häufig zu sehen sein, vermutlich aufgrund der Länge in drei oder vier Teile geteilt, und soll sowohl Android-Nutzer als auch iPhone-Nutzer von den Pixel-Smartphones überzeugen. Ich erspare es mir an dieser Stelle, auf einzelne Details zum Spot einzugehen, denn wir erfahren nichts, was nicht bereits aus anderen Leak-Quellen bekannt gewesen wäre. Schaut es euch einfach einmal an, ob ihr vielleicht schon in dieser Woche mit einer der Vorbestelleraktionen zuschlagen wollt.

