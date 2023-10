Pixel Fold 2 oder Pixel Flip: Erster Leak verrät neues faltbares Google-Smartphone – ‚Comet‘ im Teardown

Google wird am Mittwoch die neuen Pixel 8-Smartphones vorstellen, aber natürlich arbeitet man hinter den Kulissen längst an weiteren Smartphones, die im nächsten Jahr auf den Markt kommen sollen. Jetzt sind erste Hinweise auf ein kommendes faltbares Smartphone aufgetaucht, bei dem es sich um das Pixel Fold 2 oder das von einigen gewünschte Pixel Flip handeln dürfte.



Schon morgen wird die nächste Pixel-Generation an den Start geschickt, die nach den Pixel 8-Smartphones im Frühjahr auch das Pixel 8a hervorbringen wird – aber wie geht es mit der neuen Smartphone-Serie weiter? Googles erstes faltbares Smartphone Pixel Fold ist seit wenigen Monaten auf dem Markt und es ist nicht unbedingt überraschend, dass es schon im nächsten Jahr einen Nachfolger erhalten wird. Oder wird es zusätzlich auch noch einen Ableger erhalten?

In der Pixel Buds Companion-App sind nun eindeutige Hinweise auf ein neues Pixel Foldable aufgetaucht, das allerdings seine Identität nicht verraten will. Es ist lediglich herauszulesen, dass es ein neues Pixel ist, dass es faltbar ist und dass es sich aufgrund der internen Bezeichnung „Comet“ weder um das Pixel 8a noch um eines der Pixel 9-Smartphones handelt. Es kann sich also nur um das Pixel Fold 2 oder das Pixel Flip handeln – sofern ein solches denn überhaupt kommt.

Bisher dementiert Google ein Pixel Flip-Entwicklung, aber das muss bekanntlich nicht heißen, dass es nicht doch schon im nächsten Jahr auf den Markt kommt. Ein sehr früher Pixel Fold 2-Leak wäre ebenfalls denkbar, denn immerhin leaken Googles Smartphones in jüngster Zeit immer früher und bis Mai 2024 sind es ja auch nur noch sieben Monate…

