Wo bleibt Android 14? Google soll Rollout auf die Pixel-Smartphones am Mittwoch endlich starten (Leak)

Google wird noch in dieser Woche die finale Version von Android 14 veröffentlichen und hoffentlich noch am selben Tag mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones beginnen. Viele Pixel-Nutzer dürften schon seit Wochen den Update-Button massieren und wenn man aktuellen Informationen glauben darf, dann wird dies bald ein Ende haben. Doch es wird wohl zur kuriosen Situation kommen, dass das neue Pixel noch vor dem neuen Android angekündigt wird.



Viele Millionen Pixel-Nutzer warten bereits seit Anfang September auf den Release von Android 14, manche vielleicht auch schon sehr viel länger. Denn ursprünglich wäre bei Android 14 auch ein Release im August denkbar gewesen. Doch Google scheint hinter den Kulissen recht massive Probleme zu haben und soll den Android 14-Release sehr kurzfristig verschoben haben – und das vielleicht schon mehrmals. Ein weiteres Mal kann man sich das allerdings nicht leisten.

Laut Informationen eines US-Carriers ist der Release von Android 14 für den 4. Oktober vorgesehen, so wie wir das schon Anfang September durch einen Leak erfahren hatten. Natürlich hat man selbst keine Kontrolle darüber, hat dieses Datum aber vom Hersteller – also Google – erhalten. Alles andere wäre auch eine große Überraschung, denn den Release am gestrigen Montag hat man verpasst und eine Veröffentlichung am Dienstag wäre eher ungewöhnlich.

Und somit kommen wir aller Voraussicht nach zur kuriosen Situation, dass Google die Pixel 8-Smartphones mit Android 14 als Betriebssystem noch VOR der offiziellen Ankündigung von Android 14 vorstellen wird. Denn das ‚Made by Google‘-Event findet am Nachmittag statt und der Betriebssystem-Rollout sehr wahrscheinlich erst am Abend um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Es dauert also nicht mehr lange…

» Android 14: Neues Betriebssystem startet in Kürze – alle wichtigen Neuerungen im Überblick + Zeitplan (Galerie)

[9to5Google]