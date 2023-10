Pixel Watch 2: Jetzt gleich bestellen und 50 Euro Gutschein erhalten – Googles neue Smartwatch ist endlich da

Google hat die Pixel Watch 2 endlich offiziell vorgestellt und möchte mit dieser den großen Anlauf auf den Smartwatch-Markt fortsetzen, den man im vergangenen Jahr begonnen hat. Natürlich sollen möglichst viele Einheiten schon zum Start verkauft werden, dafür hält man auch interessante Aktionen bereit. Um Interessierte schon jetzt anzuheizen, hat man für die Smartwatch eine kleine Vorbesteller-Aktion gestartet, die für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant sein kann: Es gibt einen 50 Euro-Gutschein.



Die Pixel Watch 2 ist endlich da, denn Google hat die Smartwatch offiziell vorgestellt und möchte diese natürlich nicht nur im Rahmen des Pixel 8 Pro-Vorverkaufs verschenken, sondern auch einzeln verkaufen. Solltet ihr euch dafür entscheiden, gibt es einen 50 Euro-Gutschein für Saturn oder Media Markt – je nachdem, bei welchem der beiden Händler ihr die Smartwatch kauft. Im Google Store oder bei Amazon gibt es keine Aktion.

Die Pixel Watch 2 kann ab sofort für 399 Euro (Wifi-Variante) bzw. 449 Euro (LTE-Variante) bei ersten Händlern sowie im Google Store vorbestellt werden. Wir haben euch bereits in einem anderen Artikel alle wichtigen Informationen zur Google-Smartwatch zusammengefasst, die man möglicherweise tatsächlich am besten in Kombination mit einem Pixel 8 Pro kaufen sollte um diese „gratis“ zu erhalten. Alle Informationen zur Pixel Watch inklusive Specs, Bilder und Googles offiziellen Infos gibt es in diesem Artikel.

Pixel Watch 2 vorbestellen + 50 Euro Ankaufprämie: Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2 LTE: Amazon | Saturn | Media Markt

