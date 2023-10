Made by Google Livestream: Hier könnt ihr die Pixel 8- & Pixel Watch 2-Präsentation live bei YouTube verfolgen

Heute Nachmittag ist es endlich soweit: Google lädt zum Made by Google-Event und wird die Pixel 8-Smartphones, die Pixel Watch 2, neue Pixel Buds Pro-Farben und wohl auch Android 14 auf großer Bühne präsentieren. So wie wir das auch aus den Vorjahren kennen, veranstaltet man für die Präsentation der neuen Pixel-Flaggschiffe ein kleines Event, das tatsächlich Live übertragen wird und nicht vorab aufgezeichnet wurde. Wer möchte, kann ab 16:00 Uhr im YouTube-Livestream dabei sein.



Die letzten Wochen waren geprägt von Leaks, Informationen, Teasern, Spekulationen und vielem mehr rund um die neuen Pixel-Produkte, über die wir euch natürlich ausführlich auf dem Laufenden gehalten haben. Heute Nachmittag laufen all diese Infos zusammen, denn Google wird die neuen Produkte endlich vorstellen und damit jegliche Spekulationen beenden. Man macht offiziell, was längst bekannt ist und wird vielleicht noch die eine oder andere Information nachlegen, die Leaker bisher nicht aufspüren konnten. Alle Infos zu den erwarteten Produkten findet ihr in diesem Artikel.

In jedem Fall wird Google heute Nachmittag die Pixel 8-Smartphones vorstellen und auch die Pixel Watch 2 ankündigen, denn beide Produkte befinden sich auf dem offiziellen Teaser. Beide Produkte werden unmittelbar nach der Ankündigung zur Vorbestellung bereitstehen und sollen wohl schon ab dem 12. Oktober zu haben sein. Außerdem wird Google mit neuen Farben für die Pixel Buds Pro nachlegen und der Start von Android 14 steht ebenfalls auf dem Programm. Ob man diesen auf großer Bühne verkünden und das Betriebssystem vorstellen wird, wissen wir nicht.

Pixel-Fans sollten die heutige Veranstaltung auf keinen Fall verpassen, denn vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere interessante Detail, das bisher übersehen wurde und die Kaufentscheidung positiv (oder vielleicht auch negativ) beeinflussen kann. Natürlich werden wir euch auch hier im Blog mehr oder weniger Live mit Informationen versorgen und alle Ankündigungen schnellstmöglich veröffentlichen.









Made by Google 2023 Livestream

Alles Wichtige zum Event:

Hier informieren wir euch heute Nachmittag mit den wichtigsten Infos…

Wer dabei sein möchte, kann das Event heute Nachmittag ab 16:00 Uhr Live streamen. Es empfiehlt sich, schon etwas früher in den Livestream einzuschalten, denn oftmals steigt Google schon einige Minuten oder zum Teil auch Stunden vorher ein und liefert kurzweilige Aufnahmen – einfach mal ab etwa 15:30 vorbeischauen.

Wir werden euch natürlich über alle Ankündigungen auf dem Laufenden halten. Was wir vom Event erwarten, könnt ihr ausführlich in diesem Artikel nachlesen, inklusive weiterer Infos mit allen Details zu den kommenden Pixel-Geräten. Solltet ihr euch bereits entschieden haben oder heute überzeugen lassen wollen, beachtet bitte auch die starken Vorbesteller-Aktionen.

Letzte Aktualisierung am 28.09.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!