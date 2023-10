Android 14: Bugdroid steht Kopf und feiert Comeback – Google stellt neue ‚Upside Down Cake‘-Figur auf (Foto)

Google hat am Mittwoch den Startschuss für Android 14 gegeben und endlich mit dem Rollout des neuen Betriebssystems auf die Pixel-Smartphones begonnen. Traditionell ist das auch der Zeitpunkt, in dem das jeweilige Versionen-Maskottchen gezeigt und im Googleplex aufgestellt wird. Das war auch in diesem Jahr der Fall und erstmals seit vier Jahren handelt es sich dabei wieder um ein echtes Maskottchen in Form eines Bugdroid.



Google hat den Android-Versionen über viele Jahre süße Beinamen spendiert und entsprechende Figuren entworfen, die im Vorgarten des Googleplex aufgestellt wurden. Leider ist diese Tradition schon mit Android 10 verschwunden und auch die Figuren wurden aus dem Googleplex-Vorgarten entfernt. Weil Google nicht als Unternehmen bekannt ist, das zurückblickt oder an alten Dingen krampfhaft festhält, kann man wohl sagen, dass sie mit Sicherheit nicht zurückkehren werden. Aber vielleicht baut man eine neue Sammlung auf, die mit Android 14 beginnen könnte.

Android 14 trägt intern den süßen Beinamen Upside Down Cake, der öffentlich zwar nicht verwendet wird, aber dennoch in Fachkreisen bekannt ist. Während man in den letzten Jahren keine echten Maskottchen verwendet hat, sondern viel mehr auf Skulpturen in Form der jeweiligen Versionszahl setzte, gibt es jetzt ein Comeback – wohl auch zur Unterstützung des neuen Android-Brandings mit deutlich sichtbarer Bugdroid-Figur.

Jetzt hat Android-Chef Dave Burke ein Foto auf Twitter veröffentlicht, das die neue Android-Figur für ‚Upside Down Cake‘ zeigt, die man wohl am Mittwoch im Googleplex enthüllt hat. Nachdem es mit Android 10, Android 11 und Android 12 nur Skulpturen gab und mit Android 13 immerhin schon ein etwas ausgefalleneres Konzept in Form einer Schaukel, kehrt man in diesem Jahr zur alten Form zurück. Ihr könnt euch alle alten Android-Figuren hier ansehen und die Skulpturen inklusive AR-Version in diesem Artikel finden.









Die neue Figur zeigt einen vollständigen Bugdroid-Körper, der auf dem Kopf steht – passend zu ‚Upside Down‘. Als Unterlage dient ein klassischer Kuchen dieser Kategorie, sodass auch das ‚Cake‘ abgedeckt ist. Die Figur zeigt sich recht stark durchtrainiert und lehnt lediglich auf einem Arm sowie einem Fühler. Außerdem trägt sie ein T-Shirt mit der Aufschrift 14, um den Bezug zur neuen Android-Version herzustellen.

Nach den vier traurigen Jahren ist das ein wirklich gelungenes Comeback und ein würdiger Nachfolger der längst verschwundenen alten Android-Figuren. Vielleicht ist das ja der Startschuss für das Comeback einer etwas breiteren Nutzung der Codenamen und auch der Darstellung des Bugdroids.

