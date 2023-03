Android: Das Ende einer süßen Tradition – alle Figuren von Cupcake bis Pie im Googleplex + Android-Statuen

Bis vor einigen Jahren haben alle Android-Versionen einen süßen Beinamen getragen, der sowohl im Produkt als auch beim Marketing eine manchmal nicht ganz unwichtige Rolle gespielt hat. Passend dazu gab es die süßen Android-Maskottchen, die viele Jahre lang im Vorgarten des Hauptquartiers zu finden. Leider hat man sich im vergangenen Jahr vollständig von diesen Figuren verabschiedet, aber glücklicherweise leben sie auf vielen Bildern und in interaktiven Versionen weiter.



Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr demnächst einen Besuch im Googleplex geplant habt und die Android-Figuren bewundern wolltet (die man tatsächlich als Sehenswürdigkeit bezeichnen kann konnte), werdet ihr enttäuscht: Google hat sie leider entfernen lassen – und das schon vor ziemlich genau einem Jahr, rund um den Start von Android 13. Aber glücklicherweise wurden sie fleißig fotografiert, sodass sie auf Bildern für die Ewigkeit festgehalten sind.

Mit der Android-Version 1.5 hatte Google begonnen, dem Betriebssystem einen Beinamen zu verpassen, der stets eine amerikanische Süßspeise beschreibt und in jedem Jahr einen Schritt weiter durch das Alphabet machte. Weil es die dritte Android-Version gewesen ist, hat man auch im Alphabet beim dritten Buchstaben begonnen und diese Version „Cupcake“ genannt, gefolgt von Donut, Eclair und so weiter. Gleichzeitig hat man damit begonnen, eine passende Figur im Googleplex aufzustellen.

Google hat die süße Tradition der Benennung der Android-Versionen leider im Jahr 2019 gebrochen und setzt stattdessen nur noch auf die Nummerierung der Versionen, die wohl global leichter zu durchschauen sein soll. Dennoch tragen auch heute noch alle Versionen intern einen süßen Beinamen (bei Android 13 ist es Tiramius, Android 14 ist Upside Down Cake). Alle Bezeichnungen inklusive Details findet ihr in diesem ARtikel. Erinnern wir uns doch einfach mit folgender Galerie an die süßen Zeiten.









Android Cupcake

Android Donut

Android Eclair

» Video von der Aufstellung der Eclair-Figur

Android Frozen Yoghurt

» Mehr Informationen & Bilder der Android Frozen Yoghurt-Figur









Android Gingerbread

» Video von der Aufstellung der Gingerbread-Figur

Android Honeycomb

Android Ice Cream Sandwich

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Ice Cream Sandwich-Figur

Android Jelly Bean

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Jelly Bean-Figur









Android KitKat

» Mehr Informationen & Bilder zur Android KitKat-Figur

Android Lollipop

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Lollipop-Figur

Android Marshmallow

» Mehr Informationen & Bilder zur Android Marshmallow-Figur









Android Nougat

» Bilder von der Figur in der Hauptstadt des Nougat

Android Oreo

» Mehr Informationen & Fotos der Android Oreo-Figur

» Behind the Scenes-Video von der Aufstellung

Android Pie

» Mehr Informationen & Fotos der Android Pie-Figur









Android 10

Android 11

» Android 11-Zahl als AR-Variante

Android 12

» Android 12-Schriftzug mit Easteregg und Eistüte

Android 13

» Das Android 13 Logo als interaktive Schaukel