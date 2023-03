Von Android Base bis Android 15: Rückblick auf die süßen Bezeichnungen & Besonderheiten der Versionen

Google hat den Android-Versionen viele Jahre lang süße Beinamen spendiert, die nicht nur intern genutzt, sondern zum Teil auch im Marketing und von den Nutzern verwendet wurden. Zwar hat man sich von dieser Tradition längst verabschiedet, aber intern werden die süßen Bezeichnungne nach wie vor verwendet und aus aktuellem Anlass blicken wir noch einmal auf alle bisher verwendeten Namen und deren Besonderheiten zurück.



Maskottchen sind ein wichtiges Marketing-Instrument, um ein Produkt oder ein Unternehmen sympathischer und nahbarer wirken zu lassen – und Google hatte das mit Android im Smartphone-Markt nahezu perfektioniert. Jede Android-Version besaß ein ganz eigenes Maskottchen, bei dem der Bugdroid (das Android-Männchen) in Verbindung mit der jeweils namensgebenden Süßspeise im Mittelpunkt stand. Dieses wurde sowohl visuell als auch mit der Bezeichnung im Marketing vieler Unternehmen verwendet und half natürlich auch dabei, der neuen Version einen viel beachteten Einstand zu geben.

Wenn Google nach „Marshmallow“ die Version „Nougat“ veröffentlicht hat, haben viele Menschen davon gehört und können sich diese aktuelle Süßspeise auch sehr gut merken. Veröffentlicht man hingegen nach „Android 6“ einfach die Version „Android 7“, dann hat das außerhalb der Tech-Blase jeder Nutzer nach zwei Tagen vergessen. Oder was glaubt ihr, wie viele Nutzer außerhalb der Blase sagen können, welche Chrome-Version sie verwenden? Viele kennen nicht einmal ihre Windows-Version, obwohl es dort deutlich langsamer vorangeht.

Die süßen Beinamen wurden stets im Herbst kurz vor der Veröffentlichung vergeben und bis dahin geheim gehalten. Diese Beinamen folgten einem einfachen Muster und haben viele Beobachter dazu angeregt, die jeweils kommende Bezeichnung zu erraten – was spätestens bei „Android Marshmallow“ auch von Google immer weiter auf die Spitze getrieben und zum halboffiziellen Wettbewerb ausgerufen wurde.









Android als Plattform hat zwar ein echtes Marketing nicht unbedingt nötig, das übernehmen schon die Smartphone-Hersteller und mittlerweile Google mit der Pixel-Serie, aber dennoch ist dei damalige Entscheidung, sich von den Bezeichnungen zu verabschieden, sehr schade. Sympathie ist gerade bei einem Produkt wie einem Smartphone ein nicht zu unterschätzender Faktor. Und wenn die Hersteller und auch Google selbst in den letzten Jahren Sympathie-Punkte eingebüßt haben, dann sollte man das nicht auch noch beim Betriebssystem fallen lassen. Aber darum soll es hier nicht gehen.

Die süßen Bezeichnungen der Android-Versionen

Jede Android-Version trägt mindestens eine Versionsnummer sowie eine interne und eine öffentliche Bezeichnung. Bis zu Android 10 hatten sich alle drei voneinander unterschieden. Die Nummer ist die bekannte fortlaufende Versionsnummer, die öffentliche Bezeichnung die jeweilige Süßspeise mit den fortlaufenden Buchstaben im Alphabet und die interne Bezeichnung ebenfalls eine Süßspeise, die sich von der öffentlichen Version unterschieden hat. So trug die 2013er Android-Version die Nummer „Android 4.4“, den öffentlichen Namen „KitKat“ und die interne Bezeichnung „Key Lime Pie“. In der Zeit der Maskottchen, als man die Namen noch geheimhielt, wurde auch oft von „Android P“ oder ähnlichem gesprochen.

Die bisherigen Android-Bezeichnungen

Android 1.5 C upcake

upcake Android 1.6 D onut

onut Android 2.0 E clair

clair Android 2.2 F royo (Frozen Yoghurt)

royo (Frozen Yoghurt) Android 2.3 G ingerbread

ingerbread Android 3.0 H oneycomb

oneycomb Android 4.0 I ce Cream Sandwich

ce Cream Sandwich Android 4.1 J elly Bean

elly Bean Android 4.4 K it Kat

it Kat Android 5.0 L ollipop

ollipop Android 6.0 M arshmallow

arshmallow Android 7.0 N ougat

ougat Android 8.0 O reo

reo Android 9.0 P ie

ie Android 10 ( Q ueens Cake)

ueens Cake) Android 11 ( R ed Velvet Cake)

ed Velvet Cake) Android 12 ( S now Cone)

now Cone) Android 13 ( T iramisu)

iramisu) Android 14 ( U pside Down Cake)

pside Down Cake) Android 15 (Vanilla Ice Cream)

Ich denke, das Muster ist sehr einfach zu erkennen: Mit jeder Version geht es einen Schritt weiter im Alphabet und jede Bezeichnung basiert auf einer amerikanischen Süßspeise. Dieses Muster führte schon vor Jahren dazu, dass man sich über „Android Q“, das heute als „Android 10“ bekannt ist, Gedanken machte. 2019 hat man sich von den süßen Bezeichnungen verabschiedet und statt einem „Android Q“, auf dessen Bezeichnung viele Nutzer gespannt waren, einfach „Android 10“ auf den Markt gebracht. Wer sich für echten Beweggründe interessiert, findet sie in diesem Artikel.

Was war vor Android Cupcake?

Warum hat Google mit „C“ begonnen? Eindeutig lässt sich das leider nicht klären, aber weil es die offizielle dritte Android-Version war, war es schon sinnvoll. Die beiden vorhergehenden Versionen „Android 1.1“ und „Android 1“ trugen einfach nur die Bezeichnung „Base“. Das passt nicht in das Muster, aber dennoch war der Beginn mit „C“ nachvollziehbar. Ein „Android A“ in dem Sinne gab es nicht.









Einige Besonderheiten rund um die Android-Bezeichnungen

Gleich zwei Mal in der Geschichte der Android-Bezeichnungen ist Google eine Kooperation mit einem Süßwarenhersteller eingegangen – wobei die erste hohe Wellen geschlagen hat. Android KitKat ist nach dem gleichnamigen Schokoriegel benannt, was große Diskussionen ausgelöst hat – insbesondere wohl deswegen, weil es ein Schokoriegel aus dem Portfolio des viel kritisierten Nestle-Konzerns ist. Viele Details rund um diese Kooperation findet ihr in diesem Artikel. Man hätte gedacht, dass Google eine solche Kooperation nicht erneut eingeht, hat das aber mit „Android Oreo“ wiederholt – ohne großen Aufschrei und eher mit Zustimmung der breiten Masse.

Die meisten Bezeichnungen waren am Tag der Präsentation große Überraschungen und wurden von den Nutzern nicht erwartet. Vor allem mit Lollipop und Nougat hatte kaum einer gerechnet. Massenhaft Nutzer waren sich sicher, dass es „Android Nutella“ wird. Die wohl unbekannteste Version ist „Android Honeycomb“, das als einzige niemals eine große Rolle gespielt hat. Das lag daran, dass es von Google als Schnellschuss für den damaligen Tablet-Hype auf den Markt gebracht wurde und aus der Not heraus geboren wurde. Schon ab der folgenden Version war Android grundsätzlich für Smartphones UND Tablets optimiert.

Eine Versionsbezeichnung war schon sehr frühzeitig bekannt, nämlich „Android Pie“ – wenn man die Zeichen richtig gedeutet hat: Die Version sollte ursprünglich am 14.3 veröffentlicht werden (Pi-Day), der wiederum mit einem Doodle zelebriert wurde, in dem das Rezept eines Apfelkuchens die Hauptrolle gespielt hat. Es war zugleich die kürzeste und auch letzte Android-Bezeichnung. Ausgerechnet ein Apple Pie beendete also die Geschichte – wenn man so will 😉