Pixel 7a, Pixel 8, Pixel Tablet und Pixel Fold: Die letzten Leaks und Infos zu den neuen Google-Produkten

Google wird in diesem Jahr noch eine ganze Reihe neuer Pixel-Smartphones vorstellen, die über die nächsten neun Monate verteilt auf den Markt kommen werden. Über einige Geräte gibt es schon jetzt recht viele Infos, um einige andere ist es bisher noch recht ruhig. Hier bekommt ihr einen schnellen Überblick über die aktuellen Infos rund um Pixel 7a, Pixel Fold, die Pixel 8-Smartphones und das Pixel Tablet.



Im vergangenen Jahr ist Google mit der Pixel Watch in einen neuen Markt eingestiegen und in diesem Jahr wird man, nach allem was bisher bekannt ist, gleich zwei neue Kategorien in die Pixel-Serie aufnehmen. Erstmals seit längerer Zeit wird es ein Pixel Tablet geben und erstmals überhaupt ein faltbares Smartphone aus dem Hause Google. Natürlich werden auch die etablierten Serien der Pixel Flaggschiff-Smartphones sowie der a-Smartphones fortgesetzt werden.

Pixel 7a

Das Pixel 7a dürfte als erstes der neuen Geräte angekündigt werden und am Markt starten. Längst sind viele Informationen über den Pixel 7-Ableger bekannt, dessen Präsentation wir rund um die Google I/O im Mai erwarten. Vielleicht wird man das Budget-Smartphone nicht auf die große Bühne holen, aber es wird sicherlich in diesem Umfeld präsentiert. Sollte es erfolgreich sein, könnte man laut einer geleakten Roadmap im kommenden Jahr auf ein Pixel 8a verzichten.

Pixel Tablet

Mit dem Pixel Tablet wird Google den Wiedereinstieg in den Tablet-Markt wagen, den man erstmals mit einem umfassenden Konzept und nicht nur einem Me-too-Gerät angeht. Das Pixel Tablet erhält umfangreiche Anpassungen für Android und innerhalb der Google-Apps und soll unter anderem dadurch punkten, dass es nativ als Smart Display verwendet werden kann. Die Gerüchte über ein „Pixel Tablet Pro“ haben sich laut letzten Infos nicht bestätigt. Wir erwarten die Präsentation des Tablets ebenfalls rund um die Google I/O.

Pixel Fold

Das Pixel Fold wird schon seit mehreren Jahren erwartet, doch erst in diesem Jahr wird Google es tatsächlich auf den Markt bringen. Das erste faltbare Pixel-Smartphone ist erst vor wenigen Tagen in der Öffentlichkeit aufgetaucht und alle bisher bekannten Infos und Renderbilder lassen vermuten, dass die Entwicklung nahezu abgeschlossen ist. Für das Foldable hat man, ebenso wie für das Pixel Tablet, umfangreiche Anpassungen in Android und den Google-Apps in Aussicht gestellt. Wir erwarten die Präsentation erst im Oktober, einen ersten Teaser mit offizieller Bestätigung dürfte es aber schon im Mai zur Google I/O geben.

Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Über die Pixel 8-Smartphones ist bisher kaum etwas bekannt. Die letzten ernsthaften Leaks stammen tatsächlich noch vom Dezember 2022 und sind damit sowohl vom heutigen Datum als auch vom erwarteten Release im Oktober 2023 soweit entfernt, dass wir sie kaum mehr ernstnehmen können. Es wird erwartet, dass Google nicht groß am erfolgreichen Pixel 7- und Pixel 6-Konzept schraubt, sondern sich daran orientiert, Hardware-seitig aufstockt und vor allem auf Software-Seite stark nachlegt. Im Pixel 8 soll der Tensor G3 Premiere feiern.

Weil es bisher kaum Leaks gibt, haben wir auch noch keine Zusammenfassung über die Pixel 8-Infos erstellt. Schaut euch einfach mal in den Artikeln zum Pixel 8 um. Sicherlich wird man auch das Pixel 8 rund um die Google I/O erwähnen. Aber auch zuvor sind schon größere Leaks der kommenden Smartphone-Generation zu erwarten.

