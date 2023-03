Pixel Fold: Googles faltbares Smartphone zeigt sich in der Öffentlichkeit – ein vermeintlicher erster Blick (Fotos)

Nach langen Verschiebungen wird Google in diesem Jahr endlich das Pixel Fold vorstellen, das als erstes faltbares Pixel-Smartphone an den Start gehen wird. Jetzt sind recht überraschend Fotos von einem vermeintlich echten Vorserienmodell aufgetaucht. Dieses zeigt sich stilecht in einer New Yorker U-Bahn und könnte unser erster Blick auf das Gerät sein, das im Herbst in den Handel kommen soll. Aber es gibt auch Zweifel.



In den letzten Jahren haben wir bereits viel über das erste faltbare Pixel-Smartphone erfahren und erst kürzlich haben wir euch alle Infos zum Pixel Fold zusammengefasst, dessen Präsentation wir nicht vor Herbst erwarten. Bisher gab es allerdings nur Renderbilder und noch keine Fotos vom echten Gerät. Das hat sich jetzt geändert, denn es kursieren Fotos des vermeintlichen Smartphones, die in einer New Yorker U-Bahn aufgenommen wurden.

Stilecht, wie es sich für solche öffentlichen Leaks gehört, sind die Fotos stark verwackelt und unscharf, sodass kaum etwas zu erkennen ist. Das unten eingebundene Foto ist noch das beste, zeigt aber die wenigsten Details. Auf den obigen drei Fotos ist hingegen der Rahmen zu erkennen, der wohl dem Pixel Fold entsprechen soll. Nur anhand dieser Fotos könnte aber wohl niemand das Smartphone dem Pixel Fold zuordnen, selbst wenn man die bisherigen Renderbilder ausführlich studiert hat.

Auffällig ist, wie der Nutzer des Smartphones den Rahmen soweit wie möglich mit seinen Händen verdeckt, auch wenn er natürlich nicht weiß, dass er gerade von einem anderen neugierigen Fahrgast fotografiert wird.









Sind die Fotos echt?

Man kann an der Echtheit dieser Fotos zweifeln, aber die dazugehörigen Erklärungen bei Reddit erscheinen plausibel. Die Fotos haben diese Qualität, weil sie im fahrenden Zug aufgenommen wurden, stark gezoomt sind und noch dazu „heimlich“ aufgenommen wurden. Der Entdecker wollte nicht, dass der Fold-Nutzer die Fotos bemerkt. Außerdem heißt es, dass in den Minuten zuvor wohl die auffällige Rückseite des Geräts mit der bekannten Kameraleiste sichtbar war. Als letztes Argument heißt es, dass die Person an einer Station eingestiegen ist, an der sich die New Yorker Google-Niederlassung befindet.

Die Argumente passen, aber dennoch ist es natürlich möglich, dass die Fotos von Google absichtlich lanciert werden, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Schon häufiger sind frühe Prototypen in Bus & Bahn aufgetaucht oder in Restaurants vergessen worden – wir erinnern uns alle. Auf der anderen Seite ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Mitarbeiter frühzeitig Geräte erhalten, um diese auf Herz und Nieren zu testen. Die Anweisung, das Gerät dennoch verdeckt zu nutzen, ist an den Händen des Nutzers offensichtlich.

Die Präsentation des Pixel Fold wird erst für Herbst, parallel zum Pixel 8, erwartet. Allerdings dürfte man schon auf der Google I/O im Mai einige Teaser zum Foldable veröffentlichen.

