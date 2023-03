Google I/O 2023: Diese Ankündigungen werden erwartet – aber warum nur noch ein einziger Event-Tag?

In dieser Woche hat man endlich das Geheimnis um die Google I/O und sowohl das Datum als auch den Veranstaltungsort bekannt gegeben. Jetzt darf damit begonnen werden, über die Inhalte der Entwicklerkonferenz zu spekulieren und auch zu hinterfragen, warum das eigentlich so wichtige Event immer weiter schrumpft. In diesem Jahr lädt man die Gemeinde nur noch zu einem einzigen Tag ein.



Google I/O nur an einem Tag

Während die Google I/O über viele Jahre an drei aufeinanderfolgenden Tagen veranstaltet wurde und ein großer Entwickler-Treffpunkt war, fährt man das Engagement in den letzten Jahren spürbar zurück – vermutlich ausgelöst durch die Corona-bedingte Absage 2020. 2020 fand das Event gar nicht statt, 2021 lud man zu einem dreitägigen Event ohne Publikum, 2022 zu einem zweitägigen Event mit wenig Zuschauern und in diesem Jahr ist es nur noch ein einziger Tag. Weil das ursprüngliche Konzept des Entwicklertreffs wegfällt, erscheint das sinnvoll.

Die dicken Brocken gibt es ohnehin schon in den ersten zwei Stunden der Veranstaltung, nämlich zur vielbeachteten und im Livestream übertragenen Keynote. Alle großen Ankündigungen werden darin enthalten sein und alles was in den folgenden Stunden (und früher Tagen) folgte, waren eher technische Ausblicke oder kleinere Ankündigungen, die längst nicht so relevant sind wie die neuen Produkte und Tech-Demos auf der großen Bühne.

Dennoch ist es schade, dass man jetzt nur noch einen Tag für das Event eingeplant hat. Ob das wohl inhaltliche Gründe hat und der Ausblick auf kommende Technologien in diesem Jahr etwas weniger umfangreich ausfällt? Vorstellbar wäre es, denn zuletzt gab es das Muster, dass man sogar wichtige Ankündigungen, wie etwa den ChatBot Bard, zwischen Tür und Angel per Blogpost oder Pressemitteilung angekündigt hat. Jetzt schauen wir uns einmal an, worauf wir uns freuen können.









Das ist von der Google I/O 2023 zu erwarten

Hier nur ein sehr schneller Überblick, denn etwas umfangreicher beschäftigen wir uns dann in den kommenden Wochen und bei mehr Informationen zu den kommenden Produkten. Als ziemlich sicher gilt, dass man den ChatBot Bard noch einmal ausführlich vorstellen und vielleicht an den Start bringen wird. Die Künstliche Intelligenz wird eine sehr große Rolle spielen und vielleicht werden wir schon von den 20 angekündigten Projekten im KI-Bereich etwas sehen.

Als sicher gilt auch, dass das Pixel 7a im Umfeld der Google I/O angekündigt wird. Außerdem erwarten die offizielle Ankündigung des ersten neuen Pixel Tablet. In Kombination damit könnte das Smart Home eine größere Rolle spielen. Früher war die I/O ein recht stark Android-orientiertes Event, aber in diesem Jahr dürfte das umfassende Betriebssystem eher eine Nebenrolle spielen. Ankündigungen von Android 14 und die Ableger Android Auto, Google TV, Wear OS oder das Konzept Google Built-in sind dennoch zu erwarten.

Was wir hingegen NICHT erwarten ist das Pixel Fold, denn dieses soll laut mehreren Medienberichten erst im Herbst parallel zum Pixel 8 vorgestellt werden. Beide Geräte könnten aber, ganz nach neuer Google-Tradition, schon vorab erwähnt und angeteasert werden.