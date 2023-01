Pixel Tablet & Pixel Tablet Pro: Neue Infos und Bilder – Google bringt wohl nur ein Gerät auf den Markt (Galerie)

Eigentlich war alles klar: Google wird im Frühjahr das Pixel Tablet mit Smart Display-Funktionalität auf den Markt bringen und im Herbst oder zu einem anderen Zeitpunkt im Laufe des Jahres mit dem Pixel Tablet Pro nachlegen. Doch das gilt jetzt nicht mehr. Neue Leaks suggerieren, dass es nur eines der beiden Geräte geben wird und zeigen einige Spezifikationen sowie neues Bildmaterial vom Tablet.



Das Pixel Tablet ist immer wieder für Überraschungen gut: Im Herbst letzten Jahres tauchte plötzlich ein zweites Gerät auf und plötzlich ergab die ganze Strategie aus Beobachter-Situation einen Sinn. Das Pixel Tablet als solides Gerät mit Dock zur Smart Display-Nutzung und etwas später das Pixel Tablet Pro mit Highend-Ausstattung für die Nutzer, die etwas mehr brauchen. Doch jetzt haben wir die nächste Überraschung, denn es gibt kein Pixel Tablet Pro – zumindest wenn man aktuellen Leaks vertrauen will.

Es erscheint vernünftig, dass Google mit nur einem Gerät in den „neuen Markt“ einsteigt, aber auf der anderen Seite wäre die Symbiose aus Pixel Tablet und Pixel Tablet Pro aber perfekt gewesen. Durch die neue Situation ist auch hinter den bisher bekannten Spezifikationen wieder ein Fragezeichen. Denn wir hatten viele Spezifikationen für das Pixel Tablet (Codename „Tangor“), aber noch keine für das Pixel Tablet Pro (Codename „Tangorpro“). Es ist anzunehmen, dass die Tangor-Specs auch für Tangor Pro gelten, aber mit Sicherheit sagen kann man das derzeit nicht.

Daher beginnen wir erst einmal wieder von vorn mit den Spezifikationen und warten auf weitere Bestätigungen der Leaker. In Stein gemeißelt ist lediglich die Zweitnutzung als Smart Display, die von Google bereits ausführlich vorgestellt wurde. Dass man im ersten kein starkes Tablet herausbringt ODER ein starkes Tablet als Smart Display verschwendet (und somit auch keinen günstigen Preis erreichen kann) ist sehr schade.

















Das Pixel Tablet soll auf Tensor G2 setzen, der bisher nur in den Pixel 7-Smartphones verbaut ist und schon mit dem Pixel 8 durch Tensor G3 abgelöst wird. Als Arbeitsspeicher kommt ein Samsung LPDDR5 RAM mit 8 Gigabyte zum Einsatz sowie ein 256 Gigabyte Hauptspeicher. Das Display wird eine Auflösung von 2560×1600 Pixel haben. Weiterhin ist bekannt, dass es einen an der Seite angebrachten Fingerabdruckleser geben wird.

In den nächsten Tagen gibt es vermutlich weitere Informationen. Alles was bisher bekannt war und mutmaßlich zum größten Teil noch gilt, findet ihr in diesem Artikel.

» Pixel Tablet & Pixel Tablet Pro: Google streicht ein Gerät – es wird 2023 wohl nur ein Pixel Tablet geben (Leaks)

