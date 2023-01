Pixel Tablet & Pixel Tablet Pro: Google streicht ein Gerät – es wird 2023 wohl nur ein Pixel Tablet geben (Leaks)

Google wird in diesem Jahr mit dem Pixel Tablet erstmals seit langer Zeit ein eigenes Tablet auf den Markt bringen, über das wir in den letzten Monaten schon sehr viel erfahren haben. Doch jetzt gibt es neue Leaks, die die bisher erwarteten Pläne vielleicht auf den Kopf stellen und einiges ändern könnten: Bei den beiden Geräten Pixel Tablet und Pixel Tablet Pro soll es sich wohl um ein ein- und dasselbe Gerät handeln.



Viele Leaker waren sich in den letzten Monaten darüber einig, dass Google unter dem Codenamen Tangor das Pixel Tablet entwickelt und unter dem Codenamen Tangorpro an einem weiteren Gerät, dem mutmaßlichen Pixel Tablet Pro arbeitet. Wir hatten euch natürlich hier im Blog schon vor längerer Zeit ausführlich informiert. Doch entweder haben sich Googles Pläne geändert oder die durchgesickerten Informationen wurden falsch verstanden.

Neue Leaks lassen vermuten, dass es kein Pixel Tablet Pro geben wird bzw. dass das als Smart Display nutzbare Pixel Tablet das Pixel Tablet Pro ist. Das für Frühjahr erwartete Gerät wird „Tangorpro“ sein, während Tangor wohl nur die interne Bezeichnung für ein früheres Gerät bzw. die Hardware-Basis gewesen ist. Es wird vermutet, dass Google schon im vergangenen Jahr das Pixel Tablet „Tangor“ auf den Markt bringen wollte, das aus unbekannten Gründen dann aber doch verschoben hat und sich jetzt auf „Tangorpro“ konzentriert.

Ob das von Beginn an so geplant war oder man eigentlich beide Geräte auf den Markt bringen wollte, lässt sich nicht sagen. Womöglich das gleiche Schicksal wie die zuvor abgesagten Pixel Folds oder damaligen Pixel Watches.









Unklar ist, was das für die bisher geleakten Spezifikationen bedeutet und wie sich das Tablet nun tatsächlich am Markt positionieren soll. Der Mix aus Tablet und Smart Display wird sicher bleiben, aber wie sieht es mit der Ausstattung aus? Ich würde weiterhin davon ausgehen, dass man nicht auf absolute Highend-Komponenten setzt und stattdessen das Gerät günstig auf den Markt bringen will. Ihr findet hier alle bisher bekannten Spezifikationen und in obigen Tweets einige neue Details. Das Puzzle wird sich vermutlich in den nächsten Wochen weiter zusammensetzen.

