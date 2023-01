Google Meet: Dokumente mit allen Teilnehmern teilen – zwei neue Funktionen werden ausgerollt

Der zügige Ausbau von Google Meet hat in letzter Zeit etwas nachgelassen, doch jetzt wurde eine neue Funktion für alle Workspace-Nutzer angekündigt, die das Teilen von Inhalten weiter vereinfacht. Ein aktuell präsentiertes Dokument lässt sich in nur wenigen Schritten freigeben und mit allen anwesenden Nutzern in der Konferenz teilen. Aber auch das Teilen eigener externer Dokumente wird vereinfacht.



Mit Google Meet ist es sehr einfach möglich, nicht nur das eigene Antlitz im Videochat zu präsentieren, sondern den gesamten Bildschirm, einzelne Apps oder Dokumente freizugeben und somit zu präsentieren. Wer das häufiger tut, wird wohl oftmals die Anfrage erhalten, das Dokument für einen oder mehrere Teilnehmer zur eigenen Nutzung freizugeben. Das wird jetzt deutlich einfacher, denn mit dem jüngsten Update kommt ein Teilen-Button in das Overflow-Menü, mit dem sich das aktuelle Dokument freigeben lässt.

Ein Tap auf den Button sorgt dafür, dass das aktuell präsentierte Dokument automatisch für alle Nutzer freigegeben wird und diese darüber per Benachrichtigung informiert werden. Zusätzlich wird der Link zum geteilten Dokument in den Meet-Chat geschriebenk, sodass es auch im Nachhinein oder bei verpassen der Benachrichtigung angesehen werden kann. Es handelt sich dabei stets um einen Link und nicht um einen festen Download, sodass auch die Freigabe im Anschluss wieder entzogen werden kann.









Eine weitere Verbesserung gibt es beim Teilen eines Google Workspace-Dokuments per Link: Wird ein Link zu einem solchen Dokument in den Chat kopiert, öffnet sich automatisch das Freigabe-Fenster, mit dem ohne weitere Umwege festgelegt werden kann, welche Nutzer Zugriff auf das Dokument erhalten sollen. Eine automatische Freigabe erfolgt in diesem Fall wohl nicht.

Das Update wird ab sofort im Laufe der nächsten 15 Tage für alle Nutzer ausgerollt.

