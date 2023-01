Aktionen im Google Store: Bis 510 Euro Rabatt auf Pixel 7 + drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis

Im deutschen Google Store gibt es nach einer kurzen Pause wieder interessante Aktionen für Nutzer, die an einem Pixel 7, Pixel 7 Pro oder dem Pixel 6a interessiert sind. Entscheidet ihr euch für eines der aktuellen Google-Smartphones, könnt ihr eine Cashback-Aktion und zusätzlich drei Monate Abos bei Google One und YouTube Premium Gratis erhalten. Außerdem gibt es einige Smart Home-Aktionen.



Im deutschen Google Store gibt es oftmals wechselnde Aktionen und einige Schwerpunkte, wobei man kürzlich allerdings viele Rabatte zusammengestrichen hat. Jetzt beginnt man erneut und hält einige neue Aktionen bereit, die es in der Form zwar schon häufiger gab, aber dennoch nicht weniger interessant sind: Wer sich für ein neues Pixel-Smartphone entscheidet und das alte in Zahlung gibt, kann Maximalbeträge von 360 bis 510 Euro einsparen – was ehrlicherweise aber nur im besten Fall möglich ist.

Pixel-Käufer können aber nicht nur beim Preis sparen, sondern auch bei den Gratis-Zusätzen. So gibt es zusätzlich zum Smartphone drei Monate YouTube Premium Gratis sowie ebenfalls drei Monate Google One Gratis. Rein rechnerisch sind das weitere 36 Euro Ersparnis, die ihr möglicherweise sowieso ausgegeben hättet. Schaut mal in die folgenden Aktionen herein, die derzeit bei zehn Einträgen stehen und sicherlich in den nächsten Tagen wieder anwachsen.

Smartphones:

Bis zu 360 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 6a

Bis zu 510 Euro Cashback beim Kauf eines Pixel 7

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7 oder Pixel 7 Pro-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Smart Home:

39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

Pakete:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

Pixel 7-Schutzhüllen



Pixel 7 Pro-Schutzhüllen



