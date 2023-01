Chrome für Android: Neue Sicherheit für den Inkognito Modus – so könnt ihr Tabs per Fingerabdruck sichern

Der Browser Google Chrome bietet allen Nutzern die Möglichkeit, in den Inkognito Modus zu wechseln und die entsprechenden Vorteile zu verwenden. Das gilt auch für die Android-Version, die jetzt eine lang erwartete Verbesserung enthält: Eine erweiterte Sicherheit sorgt dafür, dass keine fremde Person diese „geheimen Tabs“ auf dem Smartphone sehen kann. Wer möchte, kann diese Fingerabdruck-Schranke jetzt aktivieren.



Die Nutzung des Inkognito Modus kann unterschiedliche Gründe haben, doch im Vordergrund dürfte stehen, dass andere Personen nichts von den besuchten Seiten mitbekommen sollen und diese auch nicht im Browserverlauf oder an anderer Stelle abgelegt werden. Um ganz sicherzugehen, sollte man die Tabs auf dem Smartphone schließen, bevor man es aus der Hand legt. Weil sich diese aber aus nachvollziehbaren Gründen nicht wiederherstellen lassen, tut man das nicht immer.

Eine neue Funktion kann Abhilfe schaffen: Wird die „Lock Incognito Tabs“-Option aktiviert, dann werden diese beim Ausschalten des Displays automatisch gesperrt. Diese lassen sich dann erst durch eine biometrische Methode wie dem Fingerabdruck wieder freischalten. Andernfalls bleibt das Display grau und gibt keine Details zu den Tabs, den Inhalten, der Anzahl und natürlich auch nicht den URLs preis. Allerdings gibt es die Möglichkeit, diese Tabs ohne weitere Autorisierung zu schließen. Vielleicht wäre es klüger, auch das nur für den rechtmäßigen Nutzer zu ermöglichen.

Wer diese Funktion schon jetzt ausprobieren möchte, kann das in Chrome für Android 109 (aktuelle Version) tun. Öffnet dazu einfach vorab die interne Seite chrome://flags, sucht dort den Eintrag #incognito-reauthentication-for-android und aktiviert diesen. Jetzt den Browser neu starten und ihr könnt die Option in den Einstellungen aktivieren. Google hat zwar den Rollout angekündigt, aber in letzter Zeit haben wir die Erfahrung gemacht, dass es dennoch noch mehrere Wochen dauern kann. Für iOS gibt es diese Funktion übrigens schon seit 2021.

[9to5Google]