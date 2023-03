Android 15: Google arbeitet schon am Nachfolger von Android 14 – offizielle Bezeichnung ist jetzt bekannt

Google spendiert jeder Android-Version nicht nur neue Features, sondern auch stets für jeden Major-Release eine interne Bezeichnung nach Vorbild einer (meist amerikanischen) Süßspeise. Das gilt auch für Android 15, dessen Bezeichnung schon jetzt bekannt geworden ist und uns in den nächsten zwei Jahren begleiten wird. So langsam ist das Ende des Alphabets in Sicht, denn man ist bereits beim Buchstaben V.



Heute Abend dürfte Google die letzte Hauptversion von Android 13 veröffentlichen, in wenigen Tagen wird die nächste Android 14-Vorschau folgen und intern ist man schon wieder einen Schritt weiter und beschäftigt sich mit Android 15. Das für 2024 erwartete Betriebssystem ist jetzt erstmals in den öffentlich zugänglichen Sourcen aufgetaucht und wird dort nicht nur mit Versionsnummer erwähnt, sondern auch mit der internen Bezeichnung.

Google wird das kommende Betriebssystem Vanilla Ice Cream nennen und sich damit weiterhin an das altbekannte Namens-Schema halten: Jede Major-Version erhält eine eigene Bezeichnung auf Basis einer US-amerikanischen Süßspeise, wobei man stets einen Buchstaben im Alphabet weiterspringt. Android 13 heißt Tiramisu und Android 14 trägt die interne Bezeichnung Upside Down Cake. Mehr Infos in der unten eingebundenen Liste.

Mit dieser Bezeichnung orientiert man sich geschmacklich an den Versionen Ice Cream Sandwich und Frozen Yoghurt. Interessant ist vielleicht auch, dass man ein Android ohne Hersteller-Anpassungen im Tech-Bereich umgangssprachlich „Vanilla Android“ nennt. Zwar gibt es normalerweise keine Zusammenhänge zwischen Funktionen und Bezeichnung, aber ich will es nicht unerwähnt lassen.









Alle Android-Bezeichnungen im Überblick:

Android 1.5 C upcake

upcake Android 1.6 D onut

onut Android 2.0 E clair

clair Android 2.2 F royo (Frozen Yoghurt)

royo (Frozen Yoghurt) Android 2.3 G ingerbread

ingerbread Android 3.0 H oneycomb

oneycomb Android 4.0 I ce Cream Sandwich

ce Cream Sandwich Android 4.1 J elly Bean

elly Bean Android 4.4 K it Kat

it Kat Android 5.0 L ollipop

ollipop Android 6.0 M arshmallow

arshmallow Android 7.0 N ougat

ougat Android 8.0 O reo

reo Android 9.0 P ie

ie Android 10 ( Q ueens Cake)

ueens Cake) Android 11 ( R ed Velvet Cake)

ed Velvet Cake) Android 12 ( S now Cone)

now Cone) Android 13 ( T iramisu)

iramisu) Android 14 ( U pside Down Cake)

pside Down Cake) Android 15 (Vanilla Ice Cream)

Leider wird die Tradition der dazu passenden Maskottchen schon seit langer Zeit nicht mehr gepflegt, aber ab und an taucht dennoch wieder ein kleines Hinweis in diese Richtung auf. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch das Upside Down-Logo von Android 14 und dessen versteckte Bedeutungen gezeigt.

