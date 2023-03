Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt heute – Pixel Feature Drop & Android 13 QPR2

Heute Abend ist es endlich wieder soweit: Die erste volle Woche des Monats beginnt und Google wird ein großes Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlichen. In diesem Monat nicht nur mit dem gewohnten Sicherheitsupdate, sondern auch mit einem lange erwarteten Pixel Feature Drop, das noch einmal eine Reihe neuer Funktionen im Gepäck haben soll. Aber auch ein neuer Betriebssystem-Release steht an.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das März-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones im Gepäck haben. Dieses besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen und wird diesmal von einem Pixel Feature Drop begleitet. Dieses bringt neue Funktionen für alle noch unterstützen Pixel-Generationen und mehrere exklusive Apps.

Details gibt es kaum, doch das kürzliche umfangreiche Android Feature Drop hat die Latte hochgelegt, sodass wir eine große Welle erwarten dürfen. Das Feature Drop wird nicht nur die Smartphones umfassen, sondern auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds sowie die Pixel Watch. Einiges wurde bereits in Aussicht gestellt und wird sicherlich heute Abend noch einmal im Paket angekündigt. Details zu den bereits bekannten Funktionen findet ihr in diesem Artikel.

Natürlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir bereits am Freitag die erste Ausgabe in diesem Monat erhalten haben, die mit dem Datum 1. März freigeschaltet wurden – alle Details dazu in diesem Artikel. Die erste Ausgabe war allerdings recht dürftig, doch nach einem starken Februar sowie einer erwarteten starken März-Mitte ist das auch nicht weiter verwunderlich.









Android 13 QPR2 und Android 14 Developer Preview 2

Es wird erwartet, dass Google die finale Version von Android Android 13 QPR2 veröffentlicht wird, die immerhin als „Feature Drop Release“ bezeichnet wird. Auch in den letzten Ausgaben wurde die QPR-Version stets parallel zum Feature Drop veröffentlicht. Alle Neuerungen der drei Betas findet ihr in diesem Artikel. Außerdem könnte Google Heute oder vielleicht auch erst Morgen oder Mittwoch die zweite Android 14 Developer Preview veröffentlichen, bevor es dann im Mai schon in die Beta geht.

Wann kommt das Update?

Stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das direkt im Anschluss im Laufe der folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt werden sollte. In diesem Monat müssen Pixel-Nutzer etwas länger warten, denn der 1. war ein Mittwoch. Daher wird das Update Heute veröffentlicht und wie üblich für die noch unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Sicherheitsupdate wird für viele Pixel-Smartphones der vierten bis siebten Generation ausgerollt – Pixel 4a bis Pixel 7. Das letzte Pixel 4-Update hat man schon im Oktober 2022 hinter sich gebracht, aber es steht noch immer ein „Best of“-Update aus. Zwar hat man Anfang Februar ein solches ausgerollt, aber keinerlei Verbesserungen gebracht. Gut möglich also, dass man im März noch einmal korrekt nachlegt. Außerdem wird ein Fix für das Pixel 7 YouTube-Problem erwartet.

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!