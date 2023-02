Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Nutzer ausgerollt (Galerie & Videos)

Bei Google ist schon Frühling und so hat man ein recht umfangreiches Android Feature Drop angekündigt, das ‚frühlingshafte‘ neue Funktionen für viele Nutzer im Gepäck hat. Im Laufe der nächsten Tage sollen neue Funktionen für Android-Smartphones, für Wear OS-Smartwatches, aber auch für ChromeOS und einige Android-Apps ausgerollt werden. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle Ankündigungen.



Nächste Woche Montag ist endlich wieder Pixel Feature Drop-Zeit und Google wird viele neue Funktionen für Pixel-Nutzer veröffentlichen. Schon eine Woche zuvor legt man anlässlich des Mobile World Congress mit einem Android Feature Drop vor, das gestern angekündigt und von uns schon in den wichtigsten Teilen angekündigt wurde. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung über alle Neuerungen, die in diesen Tagen ausgerollt werden.

Google Notizen für Android und Wear OS

Die App Google Keep bzw. Google Notizen erhält gleich auf zwei Plattformen wichtige Verbesserungen: Android-Nutzer dürfen sich über ein neues Widget freuen, das eine einzelne Notiz auf den Homescreen bringen kann und somit etwa die Ablage einer Einkaufsliste ermöglicht. Nutzer einer Wear OS-Smartwatch dürfen sich über eine neue Verknüpfung für die Watch Faces freuen, über die sich Notizen sehr schnell per Spracheingabe oder Texteingabe erstellen lassen. In obiger Animation seht ihr das Wear OS-Update.

» Das sind die neuen Google Notizen-Funktionen für Android und Wear OS









Google Docs PDF-Anmerkungen

Innerhalb von Google Drive lassen sich PDF-Dateien jetzt mit Anmerkungen versehen. Diese lassen sich mit einer Reihe von Tools auf das Dokument bringen, werden in der Cloud gespeichert und sind immer wieder optional abrufbar oder lassen sich bei Bedarf ausblenden.

» Mehr Informationen zu den PDF-Anmerkungen

Google Meet Geräuschunterdrückung

Google Meet bietet bei Anrufen auf Android-Smartphones oder Tablets jetzt eine Geräuscheunterdrückung, die ablenkende Hintergrundgeräusche (wie Baustellen- oder Rasenmähergeräusche in der Nähe) herausfiltert, während ihr sprecht.

Chrome OS Fast Pair

Die fast Pair-Technologie zur schnellen Verbindung von Bluetooth-Geräten kommt auf die Chromebooks. Diese erkennen Geräte in der Nähe nach dem Update noch schneller, ermöglichen die Verbindung mit nur einem Klick und stellen nach erfolgter Kopplung sehr schnelle eine neue Verbindung her. Ist ein Gerät bereits mit einem Android-Smartphone und dem gleichen Google-Konto verbunden, geht alles automatisch.

» So funktioniert das neue Fast Pair auf Chromebooks

Gboard Emoji Kitchen

Das Gboard Emoji Kitchen steht schon seit längerer Zeit zur Verfügung und ermöglicht es allen Nutzern, aus einer Kombination bestehender Emojis neue zu erstellen. Die Fülle an Kombinationen wird immer weiter ausgebaut und auch in diesen Tagen verkündet man, wieder neue Emojis geschaffen zu haben. Details gibt es nicht, erwähnt werden aber Emojis rund um die Themen Frühlingsgefühle sowie Eurovision Song Contest. Außerdem wurde erst gestern bekannt, dass wohl die Künstliche Intelligenz von Imagen zu Gboard kommt und in Zukunft das dynamische Erstellen von Stickern ermöglicht.

» So soll die Google-KI Sticker für Gboard erstellen









Google Pay Animationen

Google Pay bzw. Google Wallet erhält ab nächster Woche ein Update, das neue Animationen in den Bezahlvorgang integriert. Diese werden nach erfolgreicher Zahlung am Terminal im stationären Handel gezeigt und sollen den Bezahlvorgang wohl positiv abschließen. Die Animationen sind so entworfen, dass sie wohl immer wieder saisonal oder anlassbezogen ausgetauscht werden können.

» Hier seht ihr die neuen Google Pay-Animationen

Text-Zoom im Chrome-Browser

Der Chrome-Browser erhält unter Android eine ganz neue Zoom-Funktion im Rahmen der barrierefreien Features. Diese erlaubt es, einzelne Elemente einer Webseite um bis zu 300 Prozent zu vergrößern, ohne dass die gesamte Seite vergrößert werden muss oder deren Struktur verloren geht.

» So funktioniert der neue Google Chrome-Zoom

[Google-Blog]