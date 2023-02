Android: Google wird Tastatur-App Gboard um Bild-KI erweitern – Imagen erzeugt Bilder aus Text (Teardown)

Google hat die Tastatur-App Gboard immer wieder um Zusatzfunktionen erweitert, die weit über die reine Texteingabe hinausgehen und nicht selten im Medienbereich aktiv sind. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass man Nutzern schon bald die Möglichkeit bieten möchte, Bilder bzw. Sticker oder Animationen dynamisch zu erstellen. Es könnte der erste große Auftritt von Imagen werden.



Gboard bietet viele mediale Möglichkeiten und hat auch Funktionen geschaffen, um eigene Inhalte zu kreieren. Dazu gehört das Emoji Kitchen, mit dem sich zwei oder mehr Emojis zu einem neuen zusammenfügen lassen. Mit der Imagen-KI, die dynamisch ein realistisches Bild aus Texteingabe erstellt, würde das einen großen Schritt weitergehen. Ein aktueller Teardown deutet darauf hin, dass die Arbeiten zur Integration des Tools in Gboard begonnen haben. Mutmaßlich als Sticker-Erzeuger, Emoji-Ersteller oder auch für Avatare. Google hat vor einigen Monaten das Facemoji-Startup übernommen.

Die Integration ist noch in einem frühen Stadium und derzeit wird davon ausgegangen, dass das Tool so wie viele andere in die Liste der Zusatzfunktionen aufgenommen wird. Natürlich kann Imagen deutlich mehr als das, aber es dürfte einer der ersten öffentlichen Testläufe für das Tool sein, das man aufgrund seines Missbrauchspotenzials noch nicht separat veröffentlichen will. Das Erzeugen kleiner Bildchen oder eine mögliche Kombination mit Facemoji wären ein guter Weg, um Feedback zu sammeln und die Technologie außerhalb der eigenen Labore zu testen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass man eine ähnliche Integration für dynamische Pixel Wallpaper verwenden will. Rund um die Google I/O dürften weitere Wege bekannt sein, um das Tool öffentlich zu testen, ohne es vollumfänglich anzubieten.

