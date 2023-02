Google Chrome: Neue Zoomfunktion für Android-Nutzer – Bild, Text und Video ohne Layout-Kollaps vergrößern

Die Browsernutzung am Smartphone unterscheidet sich in so manchen Dingen vom Desktop, was vor allem am deutlich kleineren Display liegt. Jetzt hat Google eine neue Zoomversion für Google Chrome angekündigt, die allen Nutzern des Chrome-Browsers für Android in Kürze die Möglichkeit geben soll, einzelne Elemente zu vergrößern. Die Besonderheit daran ist, dass das Seitenlayout bestehen bleibt.



Wenn es vom Webmaster nicht unterbunden wird, lassen sich viele Webseiten im mobilen Browser zoomen und ähnlich wie ein Bild in der Galerie vergrößern. Dabei wird normalerweise die gesamte Ansicht vergrößert, als wenn man mit einer Lupe über die Webseite fahren würde. Das funktioniert ganz gut, hat aber auch den Nachteil, dass man nur einen Ausschnitt der Seite sieht und somit ständig scrollen muss. Eine neue Chrome-Funktion will das Problem durch einen individuellen Zoom lösen.

Mit dieser Funktion lassen sich einzelne Elemente wie Text, Bild oder Video auf bis zu 300 Prozent vergrößern. Dabei wird nur das Element selbst vergrößert und das Seitenlayout beibehalten, sodass nicht gescrollt werden muss. Das bedeutet, dass Text umgebrochen wird und sich entsprechend anpasst. Nicht ausgeschlossen, dass bei einigen Webseiten mit umfangreichen CSS-Regeln für das Zoomen zu Darstellungsproblemen führt, aber mit zunehmender Verbreitung solcher Features löst sich das Problem von selbst.

Der neue Zoom wird ab März für alle Nutzer ausgerollt. Bis dahin könnt ihr es im Beta-Kanal ausprobieren und unter Einstellungen -> Barrierefreiheit aktivieren.

