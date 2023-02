Google Pay / Wallet: Endlich Spaß beim Geldausgeben – neue Animationen nach dem Bezahlvorgang kommen

Eifrige Nutzer von Google Pay bzw. Google Wallet werden die Oberfläche sehr genau kennen, die bei der Bezahlung per Smartphone auf dem Display angezeigt wird. In Kürze wird es an dieser Stelle ein Update geben, das vor einigen Monaten bereits getestet wurde und ab März in den Rollout geht: Der Bezahlvorgang wird durch eine Reihe witziger Animationen visuell bestätigt.



Die Freude beim Geldausgeben dürfe sich bei vielen Nutzern in Grenzen halten, das können auch Apps wie Google Pay oder Google Wallet mit Pay-Integration nicht ändern. Auch wenn es faktisch natürlich Unsinn ist, könnte das psychologisch betrachtet auf die Bezahl-Apps abfärben und diese eher in ein schlechtes Licht rücken. Dem will Google jetzt mit neuen Animationen begegnen, die direkt nach dem abgeschlossenen Bezahlvorgang im stationären Handel gezeigt werden.

Es gibt wohl mehrere Animationen, die nach Abschluss des blauen Hakens abgespielt werden. Zuerst gibt es diesen Haken als Bestätigung und direkt danach freuen sich im gezeigten Beispiel die Pinguine darüber, dass sie einen Fisch kaufen konnten. Ähnliche Animationen hat man in den USA schon rund um Weihnachten getestet und damals natürlich auf weihnachtliche Motive gesetzt, unten seht ihr einige Beispiele eingebunden.

Fraglich natürlich, wie viele Menschen diese Animationen überhaupt sehen werden. Denn ist es nicht so, dass man direkt nach dem Bezahlvorgang das Smartphone wegpackt und die gekauften Dinge mitnimmt, den Wagen schiebt oder sonstige Dinge tut. Niemand dürfte noch fünf Sekunden an der Kasse stehenbleiben und sich die Animation ansehen. Dennoch eine nette Idee, über die sich so mancher Nutzer dann doch etwas freuen kann. Die Animationen sollen „ab nächster Woche“ ausgerollt werden.









[Google-Blog]