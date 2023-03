Pixel 7 & Pixel 7 Pro: YouTube-Video bringt Smartphones zum Absturz – Google kündigt schnellen Fix an

Es kommt immer wieder vor, dass unter gewissen Umstände unerwartete Probleme auftreten oder Bugs auftauchen, die ein Gerät oder eine App zum Absturz bringen – und manchmal sind sie unerklärlich. Vor wenigen Tagen ist ein neuer Bug bei den Pixel 7-Smartphones aufgetaucht, der sich kaum erklären ließ, aber von vielen Nutzern reproduziert werden konnte: Ein YouTube-Video bringt die Smartphones zum Absturz. Schon in wenigen Tagen will Google das Problem behoben haben.



Original-Artikel von Montag:

In den letzten Jahren kam es immer wieder mal vor, dass bestimmte Zusammenhänge ein Smartphone zum Absturz gebracht haben: Sei es eine ganz bestimmte URL im Browser, gewisse Codes innerhalb einer SMS oder in Kombination mit den Pixel-Smartphones ein unscheinbar wirkendes Hintergrundbild. Die ersten beiden ließen sich durch Zeichenfolgen erklären, die die Parser an den Rand ihrer Möglichkeiten brachten. Im Fall des Hintergrundbilds war der Farbraum „schuld“. Jetzt gibt es einen neuen Fall.

Am Wochenende ist ein YouTube-Video aufgetaucht, dass Pixel 7-Smartphones und zum Teil auch Pixel 6-Geräte oder das Pixel 6a zum Absturz bringen kann. Es handelt sich um das Video Alien 4K HDR | Get Out of There (Anklicken auf eigene Gefahr!). Ein einfacher Trailer, ein ganz gewöhnliches Video. Wird es allerdings auf einem Pixel 7 aufgerufen, verabschiedet sich die App, zum Teil das Betriebssystem und in den meisten Fällen wird das Smartphone neu starten.

Dieser Absturz findet wohl noch vor dem Abspielen des Videos statt und beginnt schon beim Ladevorgang. Derzeit ist unklar, wodurch dieses Problem ausgelöst wird, denn das Video selbst ist sicherlich unverdächtig, enthält keine merkwürdigen Sequenzen und wurde auch schon vor zwei Jahren hochgeladen.









In obigem Video könnt ihr sehen, wie dieser Absturz auf dem Pixel 7 aussieht. Es ist völlig unklar, was diesen Absturz auslöst. Denn während das Hintergrundbild-Problem (siehe oben) damals ein freies Bild war, wird das Video innerhalb der YouTube-App gerendert und sollte eigentlich keine Probleme machen. Daher würde ich mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es nicht am Video selbst liegt. Ohne eine Rückmeldung seitens Google werden wir das wohl nicht genauer herausfinden.

Möglich wäre, dass das Problem im Titel oder in der Beschreibung liegt. Doch diese sehen vollkommen harmlos aus und haben auch keine versteckten Zeiche oder Steuerzeichen, die den Parser überfordern und zum Absturz bringen könnten. Auch die öffentliche ID des Videos hat keine auffällige Kombination. Vielleicht gibt es eine interne ID, die etwas auslöst, vielleicht sind nicht sichtbare Dinge gespeichert (etwa nicht eingeblendete Untertitel oder Anmerkungen. Schreibt eure Vermutung gerne in die Kommentare.

UPDATE 1. März 2023:

Google hat das Problem bestätigt und will es schon mit dem März-Update am kommenden Montag lösen. Dafür, dass es wohl ein Pixel-Problem und kein YouTube-Problem ist, ist das rekordverdächtig schnell. Wodurch es ausgelöst wird, hat man nicht verraten. Obwohl nur ein einziges Video betroffen ist, löst man es mit Dringlichkeit – ob da noch mehr dahintersteckt?

