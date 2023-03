YouTube Health: Neue Kennzeichnung für zuverlässige Gesundheitsinformationen startet in Deutschland

Google legt bei YouTube nach: Gestern wurde der Start eines neuen Produkts angekündigt, das in einigen Regionen schon seit längerer Zeit verfügbar ist und jetzt in Deutschland ausgerollt wird: YouTube Health. Bei YouTube Health handelt es sich um Kennzeichnungen von Gesundheitsinformationen, die direkt unter den Videos eingeblendet wird und vielen Nutzern bereits von COVID-19 Videos bekannt sein dürfte.



YouTube Health ist keine neue Plattform für Gesundheitsvideos, sondern wird nur unter Videos aktiv, in denen Gesundheitsthemen angesprochen werden. Dort werdet ihr in Zukunft auch in Deutschland eine Infobox mit weiterführenden Informationen finden, sowie das seit langer Zeit bei Videos mit Bezug auf COVID-19 der Fall ist. YouTube Health ist bereits im vergangenen Jahr gestartet und steht jetzt auch in Deutschland in Zusammenarbeit mit ersten deutschen Partnern wie der Berliner Charitee zur Verfügung. Folgend die Pressemitteilung von YouTube:

YouTube Health setzt sich dafür ein, Nutzerinnen und Nutzern die Suche nach zuverlässigen Informationen zu gesundheitsbezogenen Themen zu erleichtern. Entsprechende Videoinhalte werden von führenden Fachorganisationen und Gesundheitsexperten zugänglich gemacht. Heute stellt YouTube Health zwei neue Optionen vor, die Nutzer:innen auf YouTube Deutschland künftig den Zugang zu glaubwürdigen, relevanten Gesundheitsinformationen ermöglichen werden. Diese Kontextinformationen sollen es Nutzer:innen erleichtern, Gesundheitsinformationen auf YouTube zu finden und zu bewerten. Diese Informationen werden ab dieser Woche in Deutschland bei bestimmten gesundheitsbezogenen Suchanfragen und Videos angezeigt. Welche Quellen für diese neuen Funktionen infrage kommen, hat YouTube anhand von Prinzipien ermittelt, die von der National Academy of Medicine (NAM) in den USA entwickelt wurden und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit interdisziplinären Expertenteams aus aller Welt auf ihre internationale Anwendbarkeit geprüft und validiert wurden. In Deutschland werden die erweiterten Gesundheitsfunktionen an Organisationen mit bereits bestehenden, standardisierten Prüfmechanismen (z.B. Universitätskliniken, Krankenhäuser) und staatliche Einrichtungen vergeben.









Sie sind zudem bei direkten Bewerbungen für Berufe aus dem Gesundheitswesen sowie für Gesundheitsorganisationen und Gesundheitsmedien zugänglich, in denen eine zugelassene Fachkraft die Gesundheitsinhalte, die die Organisation auf YouTube veröffentlicht, kontrolliert und überprüft. Zum Start von YouTube Health in Deutschland sind bereits viele Teilnehmer:innen aus allen drei Bereichen bei den erweiterten Gesundheitsfunktionen dabei. Zu den Partner:innen in Deutschland zählen bereits:

Universitätskliniken & Krankenhäuser

CHARITÉ – Universitätsmedizin Berlin

UKSH – Universitätsklinikum Schleswig-Holstein

UKF – Universitätsklinikum Freiburg

Gesundheitsorganisationen/Gesundheitsmedien

Apotheken Umschau

NetDoktor

Stiftung Gesundheitswissen

Liebscher & Bracht

Kenhub

Approbierte Ärzt:innen

Dr. Weigl

DocFelix

» YouTube: Hohe Qualität nur für Premium-Nutzer? Neuer Test bringt Feature hinter die Bezahlschranke (Update)

» YouTube Music: Unterstützung für Podcasts kommt – Musikstreaming erhält Audio- und Video-Podcasts (US)

[YouTube-Blog]