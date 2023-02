YouTube Music: Unterstützung für Podcasts kommt – Musikstreaming erhält Audio- und Video-Podcasts (US)

Google stellt sich im Podcast-Bereich völlig neu auf und scheint dabei vor allem auf die Marke YouTube setzen zu wollen. Erst vor wenigen Tagen wurden neue Funktionen für YouTube Podcasts angekündigt und schon bald darf auch eine andere App mitspielen: Wie jetzt angekündigt wurden, sollen Podcasts zu YouTube Music kommen und dort vor allem als „Audio first“ angeboten werden. Es wird verwirrend.



Erst am Wochenende hatte ich Googles bisher nicht verkündete Pläne für eine Zusammenführung von Google Podcasts und YouTube Podcasts beleuchtet, da wird das Thema schon um ein Kapitel erweitert: Die immer erfolgreichere Musikstreamingplattform YouTube Music soll Unterstützung für Podcasts bekommen, so wie das schon vor vielen Jahren beim Vorgänger Google Play Music der Fall war. Man will laut erster Ankündigung auf „Audio first“ setzen, obwohl man bekanntlich auch zu vielen Musiktiteln die entsprechenden Musikvideos bereithält. In einer späteren E-Mail sprach man dann plötzlich von „Audio und Video-first“. Man ist wohl noch in einem frühen Stadium des Gesamtkonzepts.

Wir werden in Kürze damit beginnen, sowohl Audio- als auch Video-First-Podcasts für Nutzer in den USA auf YouTube Music bereitzustellen, um Podcasts besser auffindbar und zugänglich zu machen, und weitere Regionen werden folgen. Dies wird dazu beitragen, die Podcasts, die die Nutzer bereits auf YouTube lieben, an allen Orten verfügbar zu machen, an denen sie sie hören möchten.

Zuerst will man das nur für Nutzer in den USA anbieten und somit wohl erproben, welcher Ansatz der erfolgreichste sein könnte. Denn auch wenn es naheliegt, ist bisher keine Rede davon, dass man die Podcast-Funktion von YouTube Music sowie YouTube Podcasts miteinander verbindet. Bei Googles üblichen Strategien würde ich nicht darauf wetten, dass es im Hintergrund eine Verbindung zwischen diesen Diensten gibt. Wie das ebenfalls angeblich nicht von der Einstellung bedrohte Google Podcasts dazu passt, bleibt ebenfalls offen.









Derzeit liest es sich so, als wenn man sowohl klassische Audio-Podcasts als auch Video-Podcasts zu YouTube Music bringen möchte, während sich bei YouTube hauptsächlich die Video-Podcasts finden sollen. Um möglichst viele Creator zu gewinnen, müssen diese ihre Inhalte aber nicht selbst auf die Plattform hochladen, sondern können sie per RSS einbinden. Während man also die Inhalte bei YouTube Podcasts hochladen muss, ist das bei YouTube Music Podcasts nicht notwendig.

Sollte es eine Trennung dieser beiden Plattformen geben, würde auch das Statement, dass YouTube Podcasts nicht Google Podcasts ersetzen soll, etwas mehr Sinn ergeben. Denn tatsächlich würde dann wohl YouTube Music Podcasts die Plattform Google Podcasts ersetzen. Weil das Ganze zuerst für US-Nutzer angeboten werden soll, könnten sich in der ersten Phase auch regionale Unterschiede ergeben. Wir verfolgen das Thema weiter, denn das letzte Wort in puncto Podcasts und Google ist sicherlich noch nicht gesprochen.

» Google Podcasts: Übergang zu YouTube Podcasts wird wohl zum Strategiewechsel – Hosting statt Streaming

» GMail: So könnt ihr E-Mails für lange Zeit zurückholen – vertrauliche E-Mails bringen einige Zusatzfunktionen

[9to5Google]