Google Podcasts & YouTube Podcasts: Die Apps sollen angeblich nicht zusammengeführt werden

Google ist schon seit einigen Jahren mit Google Podcasts auf dem Markt, das sowohl im Web als auch auf dem Smartphone angeboten wird und trotz mangelndem Funktionsumfang einigermaßen populär ist. In jüngster Zeit macht aber vor allem YouTube Podcasts von sich reden, das immer wieder Updates erhält und schon bald global starten könnte. Jetzt stellt man klar, dass YouTube Podcasts nicht die ältere Plattform Google Podcasts ersetzen soll.



Vielen Beobachtern dürfte klar sein, dass Google nicht dauerhaft zwei Podcast-Plattformen betreiben wird. Daher ist anzunehmen, dass das unabhängige Google Podcasts dem an die starke Videoplattform angebundenen YouTube Podcasts unterlegen und irgendwann eingestellt wird. Als Reaktion darauf hat das YouTube-Team nun verkündet, dass eine Zusammenlegung der beiden Apps nicht geplant ist und die YouTube-Entwicklung nichts mit Google Podcasts zu tun hat.

What we’re doing with YouTube Podcasts and YouTube Music are separate from that, with a focus on audio and video. We have no plans to merge the two apps.