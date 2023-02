Google Podcasts: Spekulation über baldige Einstellung – Podcast-Player wird aus der Websuche entfernt

Die Plattform Google Podcasts gehört zwar zu den Apps der zweiten Reihe, erfreute sich aber dennoch aufgrund der einfachen Benutzbarkeit zu Beginn recht großer Beliebtheit. Doch die Weiterentwicklung stockt schon seit langer Zeit und jetzt hat man offiziell bestätigt, was schon seit Wochen zu beobachten ist: Die Integration von Google Podcasts in die Google Websuche wird vollständig entfernt. Ein deutlicheres Zeichen für eine baldige Einstellung kann es kaum geben.



Wenn Google zwei Apps für die gleiche Aufgabe und mit großen Überschneidungen im Portfolio hat, dann zieht über kurz oder lang eine den Kürzeren. Die Plattform Google Podcasts wurde 2018 mit großen Ambitionen gestartet, denn Google wollte sehr viel mehr aus den Podcasts herausholen. Viel gemerkt hat man davon nicht und das letzte große Update liegt mittlerweile weit über ein Jahr zurück. Im vergangenen Jahr kam dann der Start von YouTube Podcasts dazu, das sich noch in einer regional-geschlossenen Beta befindet.

Jetzt wurde offiziell bestätigt, dass Google Podcasts aus der Websuche entfernt wird. Man hat schon vor einigen Wochen damit begonnen und spätestens am 13. Februar ist endgültig Schluss. Statt den Nutzern das Abspielen der Podcasts zu ermöglichen, will man nur noch die üblichen Informationen bieten und auf andere Portale zum Anhören der Podcasts verweisen – mutmaßlich dann auch auf YouTube Podcasts. Trotz einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Stellungnahme zur Nicht-Einstellung muss man wohl bald davon ausgehen. Einen Parallel-Betrieb von Google Podcasts und YouTube Podcasts wird es wohl nur für den Übergang geben, so wie damals bei Google Play Music und YouTube Music.

YouTube und Google Podcasts erfüllen unterschiedliche Anforderungen. Beide dienen Podcast-Hörern heute und wir ändern dies derzeit nicht. Wir haben derzeit nichts mehr zu teilen.

Solche Statements sind morgen schon vergessen und Einschränkungen wie „wir ändern dies derzeit nicht“ zeigen schon, dass sich das schnell ändern kann. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit für eine Einstellung ist schon recht hoch.

