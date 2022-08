YouTube Podcasts: Neue Plattform startet für erste Nutzer – was wird aus Google Podcasts? (Screenshot)

Mit Google Podcasts ist Google sehr spät in den Podcast-Markt eingestiegen und versucht seit einiger Zeit, dieses langjährige Versäumnis aufzuholen. Google Podcasts ist mittlerweile etabliert, doch offenbar steht ein Nachfolger oder zumindest Schwesterprodukt in den Startlöchern, denn in diesen Tagen geht die Webseite für YouTube Podcasts für immer mehr Nutzer online und will die Audiostreams um eine Videokomponente erweitern.



Das Wachstum von YouTube außerhalb der klassischen Videoplattform soll weitergehen und erweitert sich nach Bereichen wie Gaming und Musik nun um die Podcasts. Schon vor einigen Monaten wurde bekannt, dass es schon bald ein YouTube Podcasts geben soll und in diesen Tagen geht eine entsprechende Landingpage für immer mehr Nutzer online. Unter der URL youtube.com/podcasts findet sich eine Auflistung von Videos, die man wohl als Podcast erkannt hat. Allerdings ist die Seite nur von wenigen Nutzern aufrufbar, während viele andere ein 404 sehen.

Obwohl es mehrere Berichte über den sehr langsamen Rollout gibt, hat bisher kein Nutzer einen Screenshot dieser Seite veröffentlicht, sodass ihr nur die obige Ansicht der Explore-Seite sehen könnt, auf der die Kategorie „Podcasts“ auftaucht. Die Podcast-Seite selbst soll nur aus einer Anordnung von automatisch kategorisierten Videos bestehen und keine weiteren Zusätze oder Podcast-Funktionen bieten. Öffnet man eines der Videos, geht es zur normalen YouTube-Seite.

Warum man das jetzt so langsam ausrollt, nicht ankündigt und eigentlich gar keine echte Funktion bietet, lässt sich schwer sagen. Genauso unklar ist es, was das für die Zukunft von Google Podcasts bedeutet. Eine parallele Fortführung wäre einige Jahre denkbar, langfristig könnte ich mir aber vorstellen, dass YouTube die besseren Karten hat.

[9to5Google]