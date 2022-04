YouTube Podcasts: Geleakte Präsentation verrät Details zur neue Plattform – was passiert mit Google Podcasts?

Googles Videoplattform YouTube hat schon einige Ableger erhalten und schon bald steht mit YouTube Podcasts der nächste vor der Tür. Das Unternehmen hat schon vor längerer Zeit über die großen Podcast-Pläne gesprochen und nun wurde eine interne Präsentation geleakt, die viele Details zum Ablauf und der Integration in YouTube verrät.



Mit Google Podcasts gibt es schon seit längerer Zeit eine Podcast-Plattform im Google-Netzwerk, die aber trotz Integration in die Websuche wohl ein bisschen auf verlorenem Posten steht. Gut möglich, dass die Plattform langfristig in YouTube Podcasts (oder wie die Plattform auch immer heißen soll) aufgeht. Dass YouTube sich auf Podcasts vorbereitet ist schon seit längerer Zeit bekannt und spätestens seitdem man Podcaster mit bis zu 50.000 Dollar locken will, ist das mehr oder weniger offiziell.

Jetzt wurde eine Präsentation geleakt, die zwar nicht viel zum eigentlichen Produkt verrät, aber Einblicke in die Integration auf die Videoplattform geben. Ähnlich wie Shorts, Music und Gaming sollen auch die Podcasts in die Haupt-App integriert werden. Das erklärt dann auch gleich, warum man Podcaster mit Bewegtbild zur Videoplattform locken möchte. YouTube ist nicht für Audio-Content gemacht, sondern fokussiert sich eben auf Video.

Schaut euch einfach einmal die folgenden Bilder der Präsentation an. Dort ist auch zu sehen, dass die Monetarisierung eine große Rolle spielt und man sich damit erstmals auch in diesem Bereich für Podcaster öffnet. Auch das wird sehr viel leichter sein, wenn die Podcasts nicht nur aus Audio, sondern auch Video bestehen.









