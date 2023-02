Google Messages: Neue Emoji-Reaktionen sind da – Nachrichten mit allen Emojis versehen (Screenshots)

Der Messenger Google Messages hat in den letzten Monaten einige größere Verbesserungen bekommen und nach einer längeren Testphase kommt jetzt das nächste Feature: Die Reaktion auf einzelne Nachrichten sind nach dem Update nicht mehr nur auf sieben Emojis beschränkt, sondern unterstützen den gesamten Emoji-Katalog, so wie man das von anderen Messengern kennt.



Reaktionen auf einzelne Nachrichten gibt es in vielen Messengern und auch Google Messages unterstützt diese per RCS zum Teil Plattform-übergreifend. Bisher gab es allerdings nur sieben Standard-Reaktionen, wie man sie unter anderem aus den sozialen Netzwerken kennt: Die Daumen-Bewertung, den lachenden Emoji, die Herzaugen und einige wenige mehr. Das dürfte in den allermeisten Fällen ausreichen, aber dennoch erweitert man diesen Umfang nun auf den gesamten Katalog.

Sobald das Update für euch ausgerollt ist, könnt ihr beliebige Emojis als Reaktion verwenden. Haltet dazu einfach die Nachricht gedrückt und tippt nicht auf einen der vorgeschlagenen Emoji, sondern auf das Plus-Icon. Es öffnet sich die gewohnte Emoji-Auswahl und gibt somit die volle Auswahl. Wie üblich können alle anderen Nutzer in der Konversation diese Reaktion als kleines Zeichen in einer Ecke der Nachricht sehen. Bei RCS-Nutzern kommt es wie erwartete an, bei SMS- oder iPhone-Nutzern hingegen wird das Emoji und die gesamte Nachricht als Zitat versendet.

Diese neue Funktion wurde zuerst im September letzten Jahres entdeckt, einige Wochen später von Google offiziell angekündigt und kam in der Folgezeit bei einigen Nutzern an. Doch erst jetzt scheint man in den breiten Rollout zu gehen und diese Funktion bei allen Nutzern freizuschalten. Dennoch ist es gut möglich, dass ihr euch noch einige Tage gedulden müsst.

[9to5Google]