Google Livestream: Hier könnt ihr das KI-Event rund um den ChatBot und Maps bei YouTube verfolgen (Video)

Heute Nachmittag ist es soweit: Google lädt zu einem recht eilig einberufenen KI-Event rund um die Websuche, Google Maps und ähnliche Produkte. Nach der am Montag Abend vermutlich sehr spontan veröffentlichten Bard-Ankündigung dürfte es heute Nachmittag mehr Informationen geben. Wer das nicht verpassen will, kann ab 14:30 Uhr den Livestream „Live from paris“ bei YouTube verfolgen.



Google wurde vom Start von ChatGPT kalt erwischt, denn das Demo-Tool begeistert nicht nur die Nutzer weltweit, sondern ist eine echte Bedrohung für das Kerngeschäft des Unternehmens. Natürlich erfordert das eine schnelle Reaktion, doch dass es so schnell geht, ist dann doch überraschend: Montag Abend hatte man Bard für die Websuche angekündigt und damit wohl dem heutigen Event ein wenig vorgegriffen. Immerhin liefern sich Microsoft und Google einen echten Wettlauf.

Nicht nur die Websuche soll sich verändern, sondern auch die darin enthaltenen bzw. daran angebundenen Dienste für Informationen – allen voran Google Maps.

Die Beschreibung klingt schon sehr interessant und es zeigt, dass man die Websuche sehr stark verändern wird. Zwar ist keine Rede von einem ChatBot und so ganz konkret hatte man das auch bei der Bard-Ankündigung nicht gesagt, aber dass sich dei Websuche in diese Richtung verändern wird, dürfte jedem klar sein. Interessant wird es sein, welche Rolle Google Maps dabei spielt und wie man die Kartenplattform weiter per KI verbessern will.

We’re reimagining how people search for, explore and interact with information, making it more natural and intuitive than ever before to find what you need. Join us to learn how we’re opening up greater access to information for people everywhere, through Search, Maps and beyond.