Pixel 4 & Pixel 4 XL: Google bringt wohl noch ein letztes großes Update – wurde bereits (irrtümlich) veröffentlicht

Google hat am Montag das jüngste Android-Sicherheitsupdate für viele Pixel-Smartphones veröffentlicht und wie üblich zahlreiche Sicherheitslücken gestopft. Aber nicht nur die aktuellen Pixel-Smartphones wurde mit Updates versorgt, sondern auch das seit langer Zeit erwartete letzte Update für die Pixel 4-Smartphones ist auf dem Weg. Das letzte Update wurde vermeintlich bereits veröffentlicht.



Google ist in puncto Pixel-Updates so transparent wie kein anderer Hersteller, denn man gibt schon zum Verkaufsstart ein konkretes Enddatum für die Update-Garantie bekannt und hält sich zuverlässig (die damaligen Pixel 6-Stolpersteine blenden wir mal aus) mit monatlichen Rollouts daran. Von Beginn an war daher klar, dass die Pixel 4-Smartphones bis Oktober 2022 mit Updates versorgt werden. Dieser Zeitpunkt ist vergangen und tatsächlich hat Google seit dem Update von Anfang Oktober 2022 kein weiteres Update mehr veröffentlicht. Im November, Dezember und Januar ging die Nutzer leer aus. Aber im Februar tut sich was.

Tatsächlich hat Google am Montag Abend ein neues Image für die Pixel 4-Smartphones veröffentlicht, das den Datumsstempel „Februar 2023“ trägt. Es ist das erste Image seit Oktober 2022. Allerdings scheint dem Pixel-Team dabei ein Fehler unterlaufen zu sein, denn das Image enthält das Oktober-Sicherheitsupdate und das Update wurde wohl auch nicht automatisch ausgerollt. Entweder hat man die Update-Pakete verwechselt oder das Update ist noch nicht bereit und wird erst in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Was auch immer der Auslöser für diesen Irrtum ist, dass man ein Februar-Image veröffentlichen wollte, zeigt, dass da noch etwas kommt und sich die Nutzer der Pixel 4-Smartphones tatsächlich noch auf ein letztes Update freuen dürfen. Viel mehr als ein Sicherheitspatch ist allerdings nicht zu erwarten.

Letzte Aktualisierung am 29.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!