Pixel 4: Bringt Google noch ein letztes großes Update? Nutzer warten seit Oktober auf das ‚Best of‘-Update

Google versorgt alle Pixel-Smartphones drei Jahre lang mit Android-Updates, doch auch dieser Zeitraum ist irgendwann vorüber und die Smartphones gehören offiziell zum alten Eisen – so wie seit dem vergangenen Jahr Pixel 4 und Pixel 4 XL. Das letzte Update wurde schon im Oktober ausgerollt und seitdem befindet sich die beiden Geräte in der Schwebe, über die Google bisher nicht informiert hat. Denn eigentlich fehlt noch ein Update.



Google ist in puncto Pixel-Updates so transparent wie kein anderer Hersteller, denn man gibt vom Erscheinen an eine Update-Garantie und hält sich zuverlässig (die damaligen Pixel 6-Stolpersteine blenden wir mal aus) mit monatlichen Rollouts daran. Von Beginn an war daher klar, dass die Pixel 4-Smartphones bis Oktober 2022 mit Updates versorgt werden. Dieser Zeitpunkt ist vergangen und tatsächlich hat Google seit dem Update von Anfang Oktober 2022 kein weiteres Update mehr veröffentlicht. Im November, Dezember und Januar ging die Nutzer leer aus.

Eigentlich hat Google den Soll erfüllt, aber dennoch gibt es nach wie vor Hoffnungen auf mindestens ein weiteres Update. Denn bei den letzten Pixel-Generationen war es so, dass es nach dem offiziell Aus ein oder zwei Monate Pause gab und dann noch ein „Best of“-Update mit den wichtigsten Fixes auf die Smartphones kam. Das galt für das erste Pixel, für die zweite Generation, die dritte Generation und im vergangenen Jahr auch für das Pixel 3a. Beim Pixel 4 hat man sich hingegen in diese Richtung bisher nicht geäußert und es gibt auch keine Anzeichen darauf, dass da noch etwas kommt.

Gut, ein Update mehr oder weniger macht jetzt keinen großen Unterschied mehr, aber dennoch ist dadurch jetzt eine Schwebe entstanden, über die Google meiner Meinung nach informieren sollte. Entweder hätte man schon im Oktober müssen „letztes Updates für Pixel 4“ oder sich bei weiteren Plänen zumindest mitteilen können, dass irgendwann nochmal was kommt. Bisher haben wir nichts und da nun auch das Januar-Update vorübergezogen ist, dürfte die Hoffnung langsam schwinden…

