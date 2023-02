Formel 1: Google Maps Streetview zeigt viele McLaren Sportwagen und das McLaren Technology Centre

Nächste Woche geht es endlich wieder los: Die Formel 1 startet in die neue Saison und auch in diesem Jahr wird Google wieder an prominenter Position vertreten sein, denn das Chrome-Team gehört seit 2022 zu den wichtigsten Sponsoren des Teams. Zum Auftakt hat das Streetview-Team erneut das wirklich sehenswerte McLaren Technology Centre besucht und nimmt uns mit durch das Museum sowie in zahlreiche Rennwagen des Unternehmens.



Google und McLaren verbindet seit dem vergangenen Jahr eine Werbepartnerschaft, bei der zuerst das Android-Logo und später das Chrome-Logo an prominenter Stelle am Fahrzeug geklebt wurde. Schaut euch die Bilder vom vergangenen Jahr an, wobei insbesondere die Reifenabdeckungen mit dem Chrome-Logo jedem Formel 1-Zuseher ins Auge gestochen sein dürften. Auch in diesem Jahr ist das Chrome-Logo vertreten und zum Auftakt in die neue Saison gibt es jetzt einen aktualisierten Blick in das McLaren Technoloy Centre.

Schon vor knapp zehn Jahren hat das Streetview-Team den McLaren-Standort in der Nähe des Großraums London besucht und uns auf eine Tour durch das Museum mit vielen Rennwagen mitgenommen. 2022 kam man zurück und auch im Dezember war man noch einmal zu Gast und hat aktuelle Aufnahmen angefertigt, die jetzt veröffentlicht wurden. Ihr könnt in den Rennwagen des letzten Jahres einsteigen, euch viele weitere Rennwagen ansehen und auch in so manches Gefährt in die Fahrerperspektive einsteigen. Wählt einfach eines der Fahrzeug aus und klickt dann auf „Cockpit“.

Nicht nur für F1-Fans ganz interessant, sondern auch für alle anderen Motorsportbegeisterten, die gerne ein solche Tour durch das Museum unternehmen würden.

» McLaren Technology Centre bei Google Maps Streetview

[Google-Blog]