Pixel 7a: Googles neues Budget-Smartphone ist wieder aufgetaucht – zeigt sich mit gleich vier Geräten bei FCC

Google wird in diesem Jahr eine Reihe neuer Pixel-Smartphones auf den Markt bringen, über die wir dank einer vor längerer Zeit geleakten Roadmap sowie Erfahrungswerten schon ungefähre Release-Zeiträume kennen. Jetzt sind gleich vier neue Geräte bei der US-amerikanischen FCC aufgetaucht, bei denen es sich wohl um das Pixel 7a handelt. Das Budget-Smartphone dürfte sich somit bereits in der Zulassungsphase befinden.



Für 2023 erwarten wir in jedem Fall die Pixel 8-Smartphones, mutmaßlich zur gleichen Zeit das Pixel Fold und einige Monate zuvor das Pixel 7a. Die US-amerikanische Mobilfunkbehörde FCC ist immer ein guter Gradmesser dafür, was in den nächsten zwei bis drei Monaten auf den Markt kommt. Jetzt sind gleich drei neue Modellnummern aufgetaucht, die noch eine weitere Nummer im Gepäck haben und somit gleich vier Geräte beschreiben: G0DZQ, GHL1X, GWKK3 und G82U8.

Es dürfte sich bei allen Geräten schlussendlich um das gleiche Produkt handeln, nur angepasst auf die unterschiedlichsten Märkte. Allerdings geben die kurzen Beschreibungen nur drei konkrete Informationen wider: Es handelt sich um ein „Phone“, dieses wird 5G unterstützen und weil der FCC-Eintrag Ende Februar veröffentlicht wurde, wird dieses Gerät spätestens Ende August auf den Markt kommen. Es gibt keine konkreten Hinweise auf das Pixel 7a, doch der Zeitpunkt spricht eindeutig für das Budget-Smartphone.

Es ist zu erwarten, dass Google das Pixel 7a wie üblich Anfang Mai rund um die eigene Entwicklerkonferenz Google I/O vorstellt und in den folgenden Wochen auf den Markt bringt. Gerade bei der a-Serie war es jedoch häufig der Fall, dass der Marktstart etwas weiter als nur die üblichen zwei Wochen nach der Präsentation in der Zukunft liegt.

» Android & Wear OS: Neue Notizen-Funktionen werden ausgerollt – Widget und Icon als Pixel Tablet-Vorbote

» Google Pay / Wallet: Endlich Spaß beim Geldausgeben – neue Animationen nach dem Bezahlvorgang kommen

[9to5Google]