Wear OS: Update für die Google Assistant-Komplikation – einfarbiges Icon für schickere Watch Faces

Das erwartete Pixel Feature Drop könnte auch Verbesserungen für die Pixel Watch umfassen, die sich in diesen Tagen bereits zeigen oder angekündigt wurden. Bei ersten Nutzern ist jetzt ein neues Komplikationen-Icon für den Google Assistant aufgetaucht, das sich farblich am Rest des aktuell ausgewählten Watch Faces orientiert. Sicherlich für alle Wear OS-Geräte, aber dennoch vielleicht im Zusammenhang mit dem Update.



Das Google Assistant-Icon wird aus immer mehr Apps entfernt oder versteckt, was ganz unterschiedliche Gründe haben kann. Das jüngste Update für Wear OS-Nutzer hat hingegen den Zweck, dass sich das Icon optisch besser in die Oberfläche einschmiegt. Denn mit dem bunten Icon in den vier bekannten Farbtönen fällt es schon recht stark auf und kann somit die Gesamtdarstellung eines schicken Watch Faces zerstören. Natürlich abhängig von Watch Face und Geschmack.

Das Icon wird nach dem Update nur einfarbig dargestellt, ist aber dennoch aufgrund der bekannten Formgebung mit den vier Kreisen sehr gut erkennbar. Die Farbe richtet sich nach der eingestellten Systemfarbe, sodass es zu jedem Watch Face passt. Möchtet ihr weiterhin die bunte Variante nutzen, müsst ihr einfach eine Komplikation mit einer Verknüpfung zur Google Assistant-App erstellen. Auf dem rechten Screenshot könnt ihr den Unterschied und die Doppelnutzung sehr gut erkennen.

Das Update wird seit einigen Tagen ausgerollt und kommt allen Nutzern entgegen, die den Assistant auf dem Watch Face Homescreen haben wollen. Weil es eine Reihe von weiteren Zugriffsmöglichkeiten gibt, ist das aber nicht unbedingt notwendig.

