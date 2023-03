Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf viele Smartphones & Tablets

Viele Smartphone- und Tablet-Nutzer dürfen sich regelmäßig über Updates freuen, die unbemerkt im Hintergrund ausgerollt werden und sich manchmal erst etwas später bemerkbar machen – und jetzt ist es wieder soweit. Gestern wurde das erste Google System Update des Monats März veröffentlicht, das wieder eine Reihe von Neuerungen im Gepäck hat, die auf viele Geräte ausgerollt werden. Man beginnt es sehr gemütlich.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Der Rollout kann allerdings trotz mehrfacher Releases und Datumsangaben selbst bei Pixel-Smartphones mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Alle Infos zu den Updates und wie ihr euren Stand ablesen könnt, findet ihr in diesem Artikel.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Erstmals gibt es eine Runde, die kein einziges Update für den Play Store bereithält

Hier nun die Updates für die erste Runde im März: Es gibt tatsächlich nur zwei Punkte, die aber dennoch interessant sind. Nutzer von Google Wallet können nach dem Rollout einzelne Kundenkarten ausschließen und für alle Android-Plattformen gibt es wohl Verbesserungen, die die Akkulaufzeit, den Speicherverbrauch und die Netzwerknutzung optimieren.









Google System Update

Wallet [Smartphone] Wallet-Nutzer können bestimmte Kundenkarten ausschließen, die aus Gmail importiert wurden.[1] Systemverwaltung [Auto] [TV] [Smartphone] [Wear OS] [PC] Updates bei der Systemverwaltung und Diensten zur Verbesserung der Akkulaufzeit, des Gerätespeichers und der Netzwerknutzung.[1] [1]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 08.23, aktualisiert am 01.03.2023

