Pixel Update: Neue Infos zum Pixel 7a und Pixel Fold, Pixel Buds in Blau und Ausblick auf Pixel Feature Drop

Die erste Pixel-Woche des Monats geht zu Ende und hielt auch im März schon einige interessante Neuerungen und Informationen bereit. So gibt es neue Informationen zum Pixel 7a, zum ersten faltbaren Pixel-Smartphones sowie bereits erste Updates zur Pixel Watch und den Pixel Buds. In unserem wöchentlich Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage zurück und fassen diese in einem schnellen Überblick zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns wieder einige neue Infos zum Pixel 7a und zum Pixel Fold gebracht, die beide noch in diesem Jahr erscheinen werden. Aber es gibt auch schon Infos zum kommenden Pixel Feature Drop, wir blicken auf die kommenden Pixel Buds A in blauer Farbe und berichten über das Android 14-Ausbleiben des Pixel 4a. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zum Pixel Fold

Mit dem Pixel Fold wird Google in diesem Jahr endlich in den Markt der faltbaren Smartphones einsteigen, den man schon seit mehreren Jahren über spezielle Android-Funktionen vorbereitet. Zwar wird der Start erst für Herbst erwartet, doch schon jetzt gibt es viele Informationen zum kommenden Smartphone. Wir zeigen euch alle bisher bekannten Spezifikationen, eine Reihe von Renderbildern aus unterschiedlichsten Quellen und zusätzliche Informationen.

In diesem Jahr dürfte das Smartphone nicht erneut verschoben werden und tatsächlich wie erwartet im Oktober angekündigt werden und hoffentlich kurz darauf auf den Markt kommen.

» Alle Informationen zum Pixel Fold









Pixel 4a Update-Stopp sorgt für Kritik

Das Pixel 4a wird kein Update auf Android 14 bekommen, obwohl man den Rollout wohl nur um wenige Tage verpasst. Das sorgt für Kritik, nicht nur bei betroffenen Nutzern, sondern auch von Beobachtern und Pixel-Fans. Denn eigentlich haben Googles Smartphones eine Vorbildfunktion, die man auch in diesem Fall erneut nicht unbedingt wahrnimmt und die Nutzer enttäuscht. Hier findet ihr alle Informationen.

» Warum erhält das Pixel 4a kein Android 14?

Android 13 mit LineageOS für Pixel 6 und Pixel 7

Google wird die Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones noch sehr lange mit Android-Updates versorgen und dennoch gibt es Nutzer, die vielleicht schon jetzt auf ein Custom ROM setzen möchten. Solltet ihr dazugehören, könnt ihr euch seit wenigen Tagen LineageOS 20 auf Basis von Android 13 für die beiden Smartphone-Generationen herunterladen und auf den Geräten installieren. Die Google-Apps lassen sich nachinstallieren, aber dennoch habt ihr anschließend mehr Freiheiten.

» LineageOS auf Android 13-Basis für aktuelle Pixel-Smartphones

Diese Android-Versionen werden die Pixel-Smartphones erhalten

Wir haben euch bereits gezeigt, wie lange Google die Pixel-Smartphones mit Updates versorgen wird. Allerdings macht man nur Zeitangaben und keine Versionsangaben. Also haben wir den Kalender ausgepackt und uns einmal angesehen, welche Version Google maximal auf die Smartphones ausrollen wird. Bei den neuesten Generationen sind wir schon bei Android 16 angekommen und das Pixel 8 dürfte sogar Android 17 erhalten.

» Das sind die Android-Zielversionen der Pixel-Smartphones

YouTube-Video bringt Pixel 7 zum Absturz

Ein kurioser Fall, der zwar noch nicht erklärt ist, aber von Google wohl sehr bald mit einem Update gefixt wird. Ein bestimmtes YouTube-Video bringt die Pixel 7-Smartphones zum Absturz. Sobald dieses aufgerufen wird, startet sich das Smartphone neu. Allerdings sind nicht alle Nutzer betroffen, was die Sache noch interessanter macht.

» Dieses YouTube-Video bringt die Pixel 7-Smartphones zum Absturz

» Google kündigt Fix für Pixel 7 YouTube-Bug an









Pixel 7a zeigt sich mit gleich vier Modellen

Das Pixel 7a könnte schon in zwei Monaten vorgestellt werden und kurz darauf auf den Markt kommen. Jetzt dürfte sich das Gerät bereits im letzten Stadium der Vorproduktion befinden, denn es ist bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC aufgetaucht. Dort ist es mit gleich vier Modellen gelistet, die wohl für die unterschiedlichsten Vertriebsländer und deren spezielle Anforderungen an die Mobilfunknetze stehen.

» Pixel 7a erscheint gleich in vier Modellen

Pixel Watch Sturzerkennung startet

Es hat lange gedauert, aber endlich ist es da: Die Pixel Watch erhält in diesen Tagen durch das jüngste Update eine Sturzerkennung. Diese soll einen möglichen Sturz des Nutzers erkennen und, wenn dieser nicht auf Nachfrage reagiert, automatisch die Rettung oder hinterlegte Notfallkontakte verständigen. Leider wird es in Deutschland nur eingeschränkt funktionieren, aber besser so als gar nicht. Erstmals angekündigt hat Google diese Funktion bereits im Oktober zur Präsentation der Smartwatch.

» Pixel Watch Unfallerkennung startet in Deutschland

Feature Drops sind ein wichtiges Pixel Value

In wenigen Tagen wird wieder ein Pixel Feature Drop veröffentlicht, das wichtige Updates auf die Smartphones und auch die Pixel Buds sowie die Pixel Watch bringt. In einer neuen Kampagne nennt man die Feature Drops jetzt als eines der wichtigsten Pixel Values – also Stärken der Geräte. Das spricht dafür, dass man auch in Zukunft stark nachlegen will und dieses System eher weiter ausbaut als abbaut.

» Googles Pixel Value-Versprechen

Pixel Buds kommen in hellblauer Farbe

Die Pixel Buds A sollen schon bald in hellblauer Farbe auf den Markt kommen – passend zum ebenfalls in dieser Farbe geplanten Pixel 7a. Aber nicht nur diese, denn auch die Pixel Buds Pro sollen wohl sehr bald in einer ähnlichen Farbe auf den Markt kommen und somit eine kleine blaue Welle in der Pixel-Welt auslösen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieser Farbton auf den Smartphones macht, der auf den Pixel Buds A auf geleakten Renderbildern bereits sichtbar ist.

» Pixel Buds A und Pixel 7a kommen in Hellblau









Pixel Watch LTE Produktionskosten

Google verkauft die Pixel Watch LTE für über 400 Euro und dürfte mit dieser Preisgestaltung so manchen interessierten Nutzer geschockt haben. Jetzt zeigt ein aktueller Blick auf die Produktionskosten, dass Google wohl selbst hohe Kosten für die Komponenten hat und dementsprechend in der ersten Generation kaum mit dem Preis heruntergehen konnte. Denn allein die Kosten für die Komponenten sollen bei über 120 Dollar liegen.

Dazu kommen weitere hohe Kosten für die Produktion, das Zusammenschrauben, Verpacken, Verschiffen, das Marketing und natürlich auch für die Entwicklung der ersten Generation. Rechnet man das alles zusammen, dürfte Google nur einen kleinen bis gar keinen Gewinn machen. Doch schon mit der zweiten Generation werden die Kosten deutlich sinken, sodass wir darauf hoffen können, dass die Pixel Watch 2 entweder deutlich billiger wird oder stark in puncto Hardware nachlegt und die Kosten rechtfertigt.

» Das sind die Produktionskosten der Pixel Watch LTE

