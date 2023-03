Pixel Buds: Google bringt neue Variante in blauer Farbe, hellblaues Pixel 7a und blaue Pixel Buds Pro (Galerie)

Es ist bereits März und somit rücken auch die ersten neuen Pixel-Produkte des Jahres immer näher. In knapp zwei Monaten dürfte Google das Pixel 7a vorstellen und wohl passend dazu eine neue Farbe für die Pixel Buds A und Pixel Buds Pro auf den Markt bringen. Ein neuer Leak gibt uns einen ersten Blick auf die smarten Kopfhörer in einem hellen Blau.



Die Schnittmenge zwischen Nutzern eines Pixel-Smartphones und der Pixel Buds dürfte sehr groß sein, sodass es sinnvoll erscheint, dass die beiden Produktgruppen auch äußerlich aufeinander abgestimmt werden. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass das Pixel 7a in einem „Arctic blue“ erhältlich sein wird, also in einem hellen Blauton. Jetzt sind Renderbilder der Pixel Buds A in einem hellen Blau geleakt worden, die das aus der Ferne bestätigen.

Die Farbgebung der Pixel Buds A setzt auf das übliche Muster: Das Case wird weiterhin im bekannten Weiß-Ton gehalten und erst nach dem Aufklappen wird die eigentliche Farbe der smarten Kopfhörer deutlich. Denn nur deren Äußeres sowie die Innenseite des Case sind in dem hellen Blau gehalten. Auf den eingebundenen Bildern könnt ihr sowohl die Kopfhörer als auch die Ladeschale sehen. Natürlich kann das auf den Bildern täuschen, aber das Blau ist schon sehr hell und könnte auch als Grauton oder eingefärbtes Weiß durchgehen.

Passend dazu soll es übrigens auch Pixel Buds Pro in einer „ähnlichen“ Farbe geben, wobei der Leaker Kuba Wojciechowski das leider nicht weiter ausführt und auch keine Renderbilder veröffentlicht hat. Ich gehe eher davon aus, dass es diese in einem etwas dunkleren Blauton geben wird, um sich von der A-Serie abzuheben. Rein Produkt-technisch passen die Pixel Buds Pro auch nicht wirklich zum Pixel 7a, sondern zum Pixel 7 oder dem für Oktober erwarteten Pixel 8.









Die Vorstellung des Pixel 7a wird für Mai, rund um die Google I/O, erwartet. Die neue Pixel Buds-Farbe sollte gleichzeitig in den Verkauf gehen und parallel zu den Smartphones gezeigt werden. Es wird nicht erwartet, dass Google den Kopfhörern sonstige Änderungen spendiert oder eine neue Version auf den Markt bringt. Die 2021er Pixel Buds A sind noch auf der Höhe der Zeit und werden somit bereits das dritte a-Smartphone flankieren.

